Új Nemeskürty István-monográfia jelent meg

A Nemeskürty István születésének 100. és halálának 10. évfordulója alkalmából a Magyar Corvin-lánc Testület megbízásából elkészült kötet átfogó képet nyújt a magyar kultúra és tudomány egyik legnagyobb alakjának életművéről - aki többek között tanár, író, irodalomtörténész, közíró, filmproducer, katona, a magyar millennium kormánybiztosa, valamint a Magyar Televízió, a Magyar Filmintézet és a Magyar Könyv Alapítvány elnöke volt -, kiemelve szerepét a Magyar Ösztöndíj Bizottság és az újjáalapított Magyar Corvin-lánc Testület első elnökeként.

Sallai Zsófiának a „Nemeskürty István - Magyar küldetéstudattal a nemzet szolgálatában” című monográfiája egyedülálló módon, teljeskörűen tárja fel Nemeskürty István gazdag életművét, és ezzel kiemelkedik a korábbi róla szóló életrajzok közül. Fotó: Facebook

Halálának 10. évfordulója alkalmával egy ünnepi eseményen mutatták be a Magyar Corvin-lánc Testület megbízásából elkészült legújabb Nemeskürty István-monográfiát

Sallai Zsófiának a „Nemeskürty István - Magyar küldetéstudattal a nemzet szolgálatában” című monográfiája egyedülálló módon, teljeskörűen tárja fel Nemeskürty István gazdag életművét, és ezzel kiemelkedik a korábbi róla szóló életrajzok közül. Hiszen míg Zöldi László: A múlt prófétája - A Nemeskürty-rejtély című könyve (Budapest, Magvető, 1989) a történelmi vitákban betöltött szerepére, Koltay Gábor: A film szerelmese című műve (Budapest, Püski, 2025) pedig kizárólag filmes munkásságára koncentrált, addig Sallai Zsófia holisztikus megközelítéssel mutatja be Nemeskürty életművét, egy kiadványba integrálva sokrétű tevékenységének minden területét.

A szerző így egyszerre mutatja be Nemeskürty személyes küldetéstudatát és a magyarság sorsában rejlő küldetéstudatot, amely munkásságának központi rendezőelve volt.

A könyv külön érdeme, hogy Nemeskürty közéleti szerepvállalását – különösen millenniumi kormánybiztosi és publicisztikai tevékenységét – egységes rendszerbe foglalja, feltárva eddig kevéssé ismert közírói tehetségét. Sallai Zsófia érzékenyen ábrázolja Nemeskürty István és Orbán Viktor szellemi szövetségét, kiemelve annak hatását a Keleti Nyitás-, valamint az oktatáspolitikára, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának elnevezése is tükröz.