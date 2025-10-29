Aláírta a háborúellenes petíciót a tiszás aktivista, nem sokkal később kirúgták

Németh Balázs a Harcosok órája műsorban beszélt arról az esetről, amikor Budapest XV. kerületében, Újpalotán egy Tisza Párt-aktivista aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját. A Fidesz szóvivője szerint a fiatalember – Horváth Zoltán, korábbi képviselőjelölt-jelölt – később a tettéért megfizetett: kirúgták a pártból – írja a Mandiner.

Németh Balázs szerint a Tisza Párt kirúgta a Fidesznek aláíró aktivistát

Fotó: Mandiner

„Le is vették a sakktábláról, hiszen a Tisza egy háborúpárti szerveződés, egy brüsszeli bábszerveződés, tehát nem lehet tagja és képviselőjelöltje egy olyan ember, aki aláírja a háborúellenes petíciót” – fogalmazott Németh Balázs.

A szóvivő hozzátette, az eset jól mutatja, hogy Magyar Péter pártja nem tűri az eltérő véleményt, és a „brüsszeli háborúpárti ukáz” szerint cselekszik.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a műsorban „egészen elképesztőnek” nevezte az esetet. „Ha abból indulunk ki, hogy Ukrajna-pólóban ülnek bent az Európai Parlamentben is, akkor nem sok csodálkozni valónk van” – mondta.

Vitályos Eszter felidézte továbbá Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz korábbi kijelentését is, miszerint „majd mindenkit berántanak katonának, ha eljön az ideje”. A kormányszóvivő szerint ez is bizonyítja, hogy a Tisza Párt „a háború melletti brüsszeli ukázt követi”.