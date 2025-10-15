Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Pusztító csapás várható? Moszkva készenlétben, háború a küszöbön!

Németh Szilárd

Két erős ember buzdít a háborúellenes petíció aláírására

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel végleg elkötelezte magát a háború mellett – erre reagálva Orbán Viktor aláírásgyűjtést hirdetett a brüsszeli háborús tervek ellen. Németh Szilárd szerint a történelem éppen elégszer figyelmeztetett már, milyen következményei vannak az idegen érdekekért vívott háborúknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Németh SzilárdIfj Lomnici Zoltánpetícióaláírásgyűjtésnyilasok

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal közösen a KIMBA-ban írta alá a petíciót Németh Szilárd, a nyilas hatalomátvétel évfordulóján. 

Németh Szilárd
Otto Skorzeny SS-Obersturmbhanführer, a budai várat 1944. október 16-án elfoglaló SS-különítmény parancsnoka.
Németh Szilárd arra figyelmeztet, hogy tanuljunk a történelemből. 
Forrás: Bundesarchiv

Még nyolcvanegy 81 év távlatából is szenvedjük az idegen háborúban való részvételünket”

– jelentette ki a politikus, hozzátéve, hogy a világ máig a Harmadik Birodalom utolsó csatlósaként tekint Magyarországra.

Elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

A történelem tanít: Magyarország a béke pártján marad

Németh Szilárd szerint a brüsszeli háborús elköteleződés intő jel: a múlt hibáit nem szabad megismételni. Ezért is támogatja teljes mellszélességgel Orbán Viktor kezdeményezését, aki szombaton aláírásgyűjtést hirdetett Brüsszel háborús tervei ellen. Magyarország feladata ma az, hogy a nemzeti szuverenitást és az élet védelmét tegye a középpontba.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!