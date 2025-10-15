Két erős ember buzdít a háborúellenes petíció aláírására

A történelem tanít: Magyarország a béke pártján marad

Németh Szilárd szerint a brüsszeli háborús elköteleződés intő jel: a múlt hibáit nem szabad megismételni. Ezért is támogatja teljes mellszélességgel Orbán Viktor kezdeményezését, aki szombaton aláírásgyűjtést hirdetett Brüsszel háborús tervei ellen. Magyarország feladata ma az, hogy a nemzeti szuverenitást és az élet védelmét tegye a középpontba.