Rendkívüli

Kemény kijelentés: Zelenszkij elvesztette a józan eszét

Szuverenitásvédelmi Hivatal

Súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel a Tisza Párt ukrán adatkezelési botránya

A Tisza Párt által fejlesztett és működtetett Tisza Világ alkalmazás komoly nemzetbiztonsági és adatvédelmi kockázatokat vet fel. A Szuverenitásvédelmi Hivatal gyorsjelentése szerint a Tisza több mint 18 ezer felhasználó személyes és különleges adatait kezelte megfelelő garanciák nélkül, úgy, hogy az applikáció fejlesztésében ukrán hátterű szereplők is megjelentek.
Szuverenitásvédelmi Hivatalbotrányadatkezelés

A Szuverenitásvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozta a gyorsjelentését a Tisza párt múlt hónapban kirobbant adatkezelési botrányáról. Mint ismeretes Magyar Péter pártja szeptember 9-én mutatta be a „Tisza Világ” elnevezésű mobilapplikációt, amelyet aktivisták és szimpatizánsok számára fejlesztettek. 

Szuverenitásvédelmi Hivatal: átfogó vizsgálat szükséges a Tisza Párt ukrán adatkezelési botránya ügyében.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal álláspontja szerint a magyar hatóságoknak egy átfogó vizsgálat során fel kell tárniuk a Tisza párt applikációja kapcsán az adatkezelésért felelős személyi és szervezeti láncolatot, és ezzel meghatározni, kik rendelkeznek tényleges irányítási, fejlesztési vagy adatmegismerési jogosultsággal az applikációban.

Átfogó vizsgálat szükséges a Tisza Párt ukrán adatkezelési botránya ügyében

A Szuverenitásvédelmi Hivatal gyorsjelentése alapján a hivatal már egy hónappal ezelőtt levélben fordult a Tisza Párthoz, hogy tisztázza, ki, hol és miből fejlesztette az alkalmazást, ám Magyar Péterék nem válaszoltak. A nyilvánosságra került adatokból azonban kiderült, hogy az applikáció fejlesztésében egy olyan ukrán informatikai cég, a PettersonApps is érintett lehet, amely aktívan közreműködik ukrán katonai projektekben és amely cég kapcsolódik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai köreihez is.

Kiszivárgott a levél: bajban Magyar Péter pártja az adatbotrány miatt

Az SZH gyorsjelentése szerint

a Tisza Párt nem gondoskodott megfelelő adatvédelmi garanciákról, így több mint 18 ezer felhasználó személyes és különleges adatai kerülhettek veszélybe. Súlyosbító körülmény, hogy a rendszer biometrikus azonosítást is alkalmazott, így akár ujjlenyomat vagy arcfelismerési adatok is illetéktelenekhez juthattak.

A hivatal emellett arra is rámutat, hogy a Tisza Világ alkalmazás a botrány ellenére ma is letölthető, és a párt a mai napig nem állította le az applikáción keresztüli adatgyűjtést.

A gyorsjelentés szerint a magyar hatóságoknak átfogó vizsgálat során kell feltárniuk:

  • kik feleltek ténylegesen a fejlesztésért és az adatkezelésért,
  • milyen külföldi fejlesztői, pénzügyi vagy tanácsadói kapcsolatok állnak a rendszer mögött,
  • valamint hogy az applikáció nem szolgált-e politikai befolyásgyakorlás eszközeként.

A vizsgálatnak azt is tisztáznia kell, hogy a Tisza-applikáció alkalmas lehetett-e politikai profilozásra és a választói magatartás befolyásolására, valamint hogy külföldi érdekcsoportok – köztük ukrán vagy brüsszeli szereplők – befolyást gyakorolhattak-e rajta keresztül.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye szerint a történtek a rendszerváltás óta az egyik legsúlyosabb adatvédelmi incidensnek számítanak, ezért megnyugtató módon ki kell zárni, hogy az alkalmazás működhetett-e külföldi politikai műveleti rendszer részeként.

 

