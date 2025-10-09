Súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel a Tisza Párt ukrán adatkezelési botránya

A Szuverenitásvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozta a gyorsjelentését a Tisza párt múlt hónapban kirobbant adatkezelési botrányáról. Mint ismeretes Magyar Péter pártja szeptember 9-én mutatta be a „Tisza Világ” elnevezésű mobilapplikációt, amelyet aktivisták és szimpatizánsok számára fejlesztettek.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal álláspontja szerint a magyar hatóságoknak egy átfogó vizsgálat során fel kell tárniuk a Tisza párt applikációja kapcsán az adatkezelésért felelős személyi és szervezeti láncolatot, és ezzel meghatározni, kik rendelkeznek tényleges irányítási, fejlesztési vagy adatmegismerési jogosultsággal az applikációban.

Átfogó vizsgálat szükséges a Tisza Párt ukrán adatkezelési botránya ügyében

A Szuverenitásvédelmi Hivatal gyorsjelentése alapján a hivatal már egy hónappal ezelőtt levélben fordult a Tisza Párthoz, hogy tisztázza, ki, hol és miből fejlesztette az alkalmazást, ám Magyar Péterék nem válaszoltak. A nyilvánosságra került adatokból azonban kiderült, hogy az applikáció fejlesztésében egy olyan ukrán informatikai cég, a PettersonApps is érintett lehet, amely aktívan közreműködik ukrán katonai projektekben és amely cég kapcsolódik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai köreihez is.