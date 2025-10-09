Súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel a Tisza Párt ukrán adatkezelési botránya

A Szuverenitásvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozta a gyorsjelentését a Tisza párt múlt hónapban kirobbant adatkezelési botrányáról. Mint ismeretes Magyar Péter pártja szeptember 9-én mutatta be a „Tisza Világ” elnevezésű mobilapplikációt, amelyet aktivisták és szimpatizánsok számára fejlesztettek.
Átfogó vizsgálat szükséges a Tisza Párt ukrán adatkezelési botránya ügyében
A Szuverenitásvédelmi Hivatal gyorsjelentése alapján a hivatal már egy hónappal ezelőtt levélben fordult a Tisza Párthoz, hogy tisztázza, ki, hol és miből fejlesztette az alkalmazást, ám Magyar Péterék nem válaszoltak. A nyilvánosságra került adatokból azonban kiderült, hogy az applikáció fejlesztésében egy olyan ukrán informatikai cég, a PettersonApps is érintett lehet, amely aktívan közreműködik ukrán katonai projektekben és amely cég kapcsolódik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai köreihez is.
Az SZH gyorsjelentése szerint
a Tisza Párt nem gondoskodott megfelelő adatvédelmi garanciákról, így több mint 18 ezer felhasználó személyes és különleges adatai kerülhettek veszélybe. Súlyosbító körülmény, hogy a rendszer biometrikus azonosítást is alkalmazott, így akár ujjlenyomat vagy arcfelismerési adatok is illetéktelenekhez juthattak.
A hivatal emellett arra is rámutat, hogy a Tisza Világ alkalmazás a botrány ellenére ma is letölthető, és a párt a mai napig nem állította le az applikáción keresztüli adatgyűjtést.
A gyorsjelentés szerint a magyar hatóságoknak átfogó vizsgálat során kell feltárniuk:
- kik feleltek ténylegesen a fejlesztésért és az adatkezelésért,
- milyen külföldi fejlesztői, pénzügyi vagy tanácsadói kapcsolatok állnak a rendszer mögött,
- valamint hogy az applikáció nem szolgált-e politikai befolyásgyakorlás eszközeként.
A vizsgálatnak azt is tisztáznia kell, hogy a Tisza-applikáció alkalmas lehetett-e politikai profilozásra és a választói magatartás befolyásolására, valamint hogy külföldi érdekcsoportok – köztük ukrán vagy brüsszeli szereplők – befolyást gyakorolhattak-e rajta keresztül.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye szerint a történtek a rendszerváltás óta az egyik legsúlyosabb adatvédelmi incidensnek számítanak, ezért megnyugtató módon ki kell zárni, hogy az alkalmazás működhetett-e külföldi politikai műveleti rendszer részeként.