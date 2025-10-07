Közel hétszázezer nemzeti konzultációs ívet kézbesített a posta

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) tájékoztatása szerint a Magyar Posta munkatársai már közel hétszázezer nemzeti konzultációs ívet kézbesítettek. A kérdőíveket október folyamán minden magyar háztartás megkapja, a kitöltött példányokat pedig november 30-ig lehet visszaküldeni.
A központ arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban, és ezzel is fejezze ki tiltakozását az adóemelési tervek ellen.
A kormány közleménye szerint a nemzeti konzultáció öt, a mindennapi életet érintő kérdéskörben várja az állampolgárok véleményét. A kérdőívben szerepel:
A KTK hangsúlyozta: „Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra, Brüsszel bábjai ennek megfelelően készülnek is az adóemelésekre.”
A központ közlése szerint ezzel szemben a magyar kormány továbbra is kitart a rezsicsökkentés és az alacsony adók politikája mellett, és célja, hogy Magyarországon maradjanak Európa legalacsonyabb adókulcsai.