Közel hétszázezer nemzeti konzultációs ívet kézbesített a posta

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) tájékoztatása szerint a Magyar Posta munkatársai már közel hétszázezer nemzeti konzultációs ívet kézbesítettek. A kérdőíveket október folyamán minden magyar háztartás megkapja, a kitöltött példányokat pedig november 30-ig lehet visszaküldeni.

A központ arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban, és ezzel is fejezze ki tiltakozását az adóemelési tervek ellen.

Öt fontos kérdés a megélhetésről

A kormány közleménye szerint a nemzeti konzultáció öt, a mindennapi életet érintő kérdéskörben várja az állampolgárok véleményét. A kérdőívben szerepel:

terhelje-e magasabb adó a munkát;

bővüljenek vagy szűküljenek a gyermekes családok adókedvezményei;

megmaradjon-e az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége;

vásároljon-e Magyarország drágább, nyugati energiát az olcsó orosz helyett;

és maradjon-e alacsony a társasági adó.

Brüsszel adóemelésre készül, a kormány nemet mond

A KTK hangsúlyozta: „Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra, Brüsszel bábjai ennek megfelelően készülnek is az adóemelésekre.”

A központ közlése szerint ezzel szemben a magyar kormány továbbra is kitart a rezsicsökkentés és az alacsony adók politikája mellett, és célja, hogy Magyarországon maradjanak Európa legalacsonyabb adókulcsai.