Rendkívüli

Üzentek az oroszok: ha az ukránok ezt megteszik, jön az atombomba

Magyar Posta

Közel hétszázezer nemzeti konzultációs ívet kézbesített a posta

16 perce
A Magyar Posta néhány nap alatt csaknem hétszázezer nemzeti konzultációs ívet juttatott el a háztartásokba – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A nemzeti konzultáció kérdései között az adóemelések, a rezsicsökkentés és a családi kedvezmények is szerepelnek.
Magyar PostaKTKnemzeti konzultációKormányzati Tájékoztatási Központ

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) tájékoztatása szerint a Magyar Posta munkatársai már közel hétszázezer nemzeti konzultációs ívet kézbesítettek. A kérdőíveket október folyamán minden magyar háztartás megkapja, a kitöltött példányokat pedig november 30-ig lehet visszaküldeni.

Nemzeti konzultációt hirdetett a kormány. Fotó: Fotó: MTI/Kocsis Zoltán / Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Nemzeti konzultációt hirdetett a kormány.
Fotó: Fotó: MTI/Kocsis Zoltán / Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A központ arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban, és ezzel is fejezze ki tiltakozását az adóemelési tervek ellen.

Öt fontos kérdés a megélhetésről

A kormány közleménye szerint a nemzeti konzultáció öt, a mindennapi életet érintő kérdéskörben várja az állampolgárok véleményét. A kérdőívben szerepel:

  • terhelje-e magasabb adó a munkát;
  • bővüljenek vagy szűküljenek a gyermekes családok adókedvezményei;
  • megmaradjon-e az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége;
  • vásároljon-e Magyarország drágább, nyugati energiát az olcsó orosz helyett;
  • és maradjon-e alacsony a társasági adó.

Brüsszel adóemelésre készül, a kormány nemet mond

A KTK hangsúlyozta: „Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra, Brüsszel bábjai ennek megfelelően készülnek is az adóemelésekre.”

A központ közlése szerint ezzel szemben a magyar kormány továbbra is kitart a rezsicsökkentés és az alacsony adók politikája mellett, és célja, hogy Magyarországon maradjanak Európa legalacsonyabb adókulcsai.

 

