Brüsszel parancsolna, de a magyarok dönteni fognak a nemzeti konzultáción!

A nemzeti konzultáció kézbesítése jó ütemben halad – jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A legfrissebb adatok szerint 1,3 millió címre már eljutottak a kérdőívek, amelyeken a magyarok többek között a hosszú távú gázszerződésekről és az adórendszer jövőjéről is véleményt mondhatnak.

A nemzeti konzultáció kézbesítése 1,3 millió címre már megtörtént Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak „brüsszeli pórázon lihegő pártok”, amelyek minden uniós diktátumot örömmel végrehajtanának. Szerinte a Tisza Párt adóemelési tervei is azt mutatják, hogy nincs egyetértés az adópolitikáról, ezért fontos, hogy a konzultációban az emberek véleményt nyilvánítsanak.

Gulyás Gergely hozzátette, október 23-án az állami ünnepséget a Kossuth téren tartják majd. Mint mondta, tudják, hogy békemenet is szerveződik aznapra, és annak résztvevőit szeretettel várják az állami rendezvényre.

