Orbán Balázs: Ha nem szeretne magasabb adókat, töltse ki a nemzeti konzultációt!

A politikai igazgató a videóban bemutatja: a nemzeti konzultációs íven öt kérdés van, melyek közül az első a személyi jövedelemadónál alkalmazandó kulcsokra vonatkozik.

A nemzeti konzultáció eredménye szolgáltatja a biztos hátteret a miniszterelnöknek a brüsszeli csatákban (Fotó: MTI)

„A kérdés az, hogy szeretnénk-e megváltoztatni a rendszert, szeretnénk-e magasabb adókulcsokat, ahogy egyébként Brüsszel azt évek óta javasolja, és ahogy magyarországi pártok időről időre felvetik.”

A dolog egyértelmű: nem szeretnénk több adót fizetni. Ilyen egyszerű!”

– állapítja meg Orbán Balázs.