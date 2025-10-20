Orbán Balázs: Ha nem szeretne magasabb adókat, töltse ki a nemzeti konzultációt!

„Senki nem szeretne több adót fizetni, ez ilyen egyszerű. Töltse ki a Nemzeti Konzultációt!” Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hívta fel ennek fontosságára a figyelmet a közösségi oldalán megjelent videóban.
A politikai igazgató a videóban bemutatja: a nemzeti konzultációs íven öt kérdés van, melyek közül az első a személyi jövedelemadónál alkalmazandó kulcsokra vonatkozik.
„A kérdés az, hogy szeretnénk-e megváltoztatni a rendszert, szeretnénk-e magasabb adókulcsokat, ahogy egyébként Brüsszel azt évek óta javasolja, és ahogy magyarországi pártok időről időre felvetik.”
A dolog egyértelmű: nem szeretnénk több adót fizetni. Ilyen egyszerű!”
– állapítja meg Orbán Balázs.
