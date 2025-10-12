A nemzeti konzultáció minden magyarnak lehetőség a véleménye elmondására

Komoly készülődés folyik Brüsszelben. Elkészült a háborús terv. És az is, hogy hogyan akarják finanszírozni a háborút és Ukrajnát. Adóemeléseket várnak el a brüsszeli bábkormányoktól. És az ellenzék nálunk is erre készül – mondta el Hidvéghi Balázs Magyarország Kormánya nemzeti konzultációval kapcsolatos vasárnapi videó-bejegyzésében.

Nemzeti konzultáció: a kérdőívek kézbesítése

A nemzeti konzultáció minden magyarnak lehetőség

Az államtitkár arról is beszélt, az itthoni ellenzék arra készül, hogy

a munkát terhelő adót, vagyis a személyi jövedelemadót brutálisan megemeli, 15-ről akár 22-33%-ra,

a családi adókedvezmény eltörölnék,

az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességét megszüntetnék,

a magyar vállalkozások társasági adóját csaknem háromszoros emelnék, 9 százalékról 25 százalékra.

„Ezek az adóemelések a magyar családokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat földhöz vágnák. Ekkora adóemelések komoly megélhetési válságot okoznának” – hívta fel a figyelmet Hidvéghi a nemzeti konzultáció fontosságára.

„Ezért a magyaroknak joguk van elmondani, hogy mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről. Mondjuk el minél többen a véleményünket a most zajló nemzeti konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen”

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs a kormány videó-bejegyzésében.