Hidvéghi: Már a kétmilliót is meghaladta a kézbesített nemzeti konzultációk száma

Több mint kétmillió magyar megkapta már a nemzeti konzultációs kérdőívet – adta hírül közösségi oldalán a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: „ez most az alkalom, hogy világosan üzenjünk Brüsszelnek és hazai bábjainak, nem kérünk a háborús adóemelésekből, a megszorításokból és a háborúból”

A legújabb nemzeti konzultáció a Magyar Péter (hátul9 vezette Tisza Párt adóemelési tervei miatt indult (Kép forrása: Facebok)

Hidvéghi Balázs hozzátette: Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel adóemelésekre és megszorításokra kényszerítené a tagállamokat, így Magyarországot is.

Mélyen a magyarok zsebébe nyúlna a Tisza Párt

„A baloldali bábok pedig készek lennének megemelni a családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóit, sőt a rezsit is a többszörösére növelnék” – emelte ki. Mint arra már az Origo is felhívta a figyelmet, a Tisza Párt esetleges kormányra kerülése esetén

a munkát terhelő adót, vagyis a személyi jövedelemadót 15-ről akár 22-33 százalékra emelné,

eltörölné a családi adókedvezményeket

megszüntetné az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességét,

a vállalkozások társasági adóját csaknem háromszorosára, 9-ről 25 százalékra emelné.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől. „Figyeljék a postaládát, töltsék ki a konzultációt, és tiltakozzunk minél többen a brüsszeli adóemelések ellen!" – tanácsolta az államtitkár.