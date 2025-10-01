Ezt gondolják a magyarok Ruszin-Szendi fegyverviseléséről

A felnőtt népesség közel kétharmada - 65 százalék - szerint elfogadhatatlan, ha egy politikus fegyvert hord közéleti rendezvényen – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérés apropója, hogy a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is lőfegyverrel állt színpadra politikai eseményeken, ami a hatályos jogszabályok szerint tiltott.

Nézőpont: A magyarok többsége elutasítja a fegyvert viselő politikusokat Forrás: Nézőpont intézet

Ruszin-Szendi elismerte, hogy fegyver volt nála

A volt vezérkari főnök elismerte, hogy fegyver volt nála, ezt követően a hatóságok visszavonták a fegyverviselési engedélyét. Az intézkedést a választókorúak többsége helyesli:

a megkérdezettek 51 százaléka támogatja, hogy az engedélyt visszavonták, míg 42 százalék helytelenítette a döntést.

A Nézőpont felméréséből az is kiderült, hogy mindössze a válaszadók 29 százaléka mondta azt, nem tartaná problémásnak, ha egy politikus fegyverrel jelenik meg nyilvános rendezvényen. Csupán a megkérdezettek 6–7 százaléka nem tudott vagy nem akart véleményt nyilvánítani az ügyben, ami arra utal, hogy a kérdés széles körű társadalmi figyelmet kapott.