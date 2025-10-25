A Békemenet letarolta a Tisza-rendezvényt – a számok mindent elmondanak

Szombat délelőtt újabb felmérést közölt a Nézőpont Intézet. A kutatócég azt nézte meg, hogy a Fidesz, vagy a Tisza rendezvénye volt a népszerűbb a magyarok körében. A kutatás szerint a felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-ai beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tv-, illetve online élő közvetítésen keresztül.

A Nézőpont Intézet mérése szerint is a Békemenet volt a legnépszerűbb rendezvény október 23-án. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/----------------- / MTI/Miniszterelnöki Kommunikácó

Nézőpont Intézet: a Békemenet nyert

Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben – derül ki az intézet 500 fős, telefonos kutatásából.

A beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a békemenet sikeresebb és Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé

- ezzel a következtetéssel zárult az elemzés.

Október 23-án a Fidesz és a Tisza is vonulással egybekötött megemlékezést tartott a forradalom hőseire emlékezve. A megmozdulásoknak komoly jelentőségük volt, hiszen mindkét tábor meg akarta mutatni, hogy erősebb a másiknál. A demonstrációk után azonnal megkezdődött a szokásos számháború: melyik rendezvényen voltak többen?

Magyar Péter váltig állítja, hogy a Tisza több szimpatizánst tudott mozgósítani, amit egy Redditen keringő, bizonytalan eredetű légifelvétellel igyekszik alátámasztani. Orbán Viktor ezzel szemben azt írta ki a közösségi oldalára, hogy a Békemeneten kétszer annyian vettek részt. A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTT) cellainformációk alapján közölt becslése a kormányfőt igazolja: a KTK szerint az ünnepi beszédek időpontjában a Békemeneten több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott Tisza-rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.