Nézőpont: Szinte minden magyar támogatja az anyák szja-mentességét, a Tisza-szavazók fanyalognak

A Nézőpont Intézet október elején végzett felmérést az anyák szja-mentessége, illetve a családi adókedvezmények vonatkozásában. A felmérés szerint az aktív szavazók 79 százaléka helyesli a többgyermekes anyák személyi jövedelemadó (szja) alóli mentesítését. Az adókedvezmények támogatottsága minden társadalmi csoportban kiemelkedően magas, a Fidesz szavazói pedig szinte egyöntetűen (95 százalék) támogatják az intézkedést – derül ki a felmérésből.
A kutatás szerint a vidéki választók körében (81 százalék), a 60 év felettiek (84 százalék), valamint az alapfokú végzettségűek (92 százalék) körében a legmagasabb a szja-mentesség támogatottsága. Még a fiatalok, 18–29 évesek körében is 76 százalék pozitívan vélekedett az intézkedésről.
Politikai hovatartozás mentén
a Tisza Párt szavazói mutatják a legnagyobb megosztottságot, pontosan egyharmaduk nem helyesli a többgyermekes anyák adómentességét.
Minden más párt szavazói körében legalább 60 százalékos a támogatottság, még az ellenzéki Demokratikus Koalíció szavazóinál is csak 25 százalék az elutasítók aránya.
A Nézőpont Intézet kutatása 2025. október 06. és 07. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék.