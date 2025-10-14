Nézőpont: Szinte minden magyar támogatja az anyák szja-mentességét, a Tisza-szavazók fanyalognak

A Nézőpont Intézet október elején végzett felmérést az anyák szja-mentessége, illetve a családi adókedvezmények vonatkozásában. A felmérés szerint az aktív szavazók 79 százaléka helyesli a többgyermekes anyák személyi jövedelemadó (szja) alóli mentesítését. Az adókedvezmények támogatottsága minden társadalmi csoportban kiemelkedően magas, a Fidesz szavazói pedig szinte egyöntetűen (95 százalék) támogatják az intézkedést – derül ki a felmérésből.

Adómentesség – a választók négyötöde támogatja a többgyermekes anyák szja-mentességét

Fotó: Pinterest

A kutatás szerint a vidéki választók körében (81 százalék), a 60 év felettiek (84 százalék), valamint az alapfokú végzettségűek (92 százalék) körében a legmagasabb a szja-mentesség támogatottsága. Még a fiatalok, 18–29 évesek körében is 76 százalék pozitívan vélekedett az intézkedésről.

Politikai hovatartozás mentén

a Tisza Párt szavazói mutatják a legnagyobb megosztottságot, pontosan egyharmaduk nem helyesli a többgyermekes anyák adómentességét.

Minden más párt szavazói körében legalább 60 százalékos a támogatottság, még az ellenzéki Demokratikus Koalíció szavazóinál is csak 25 százalék az elutasítók aránya.