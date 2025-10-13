Hírlevél

A Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagjai között köszöntöm Nógrádi Györgyöt – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Nógrádi György

A Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagjai között köszöntöm Nógrádi Györgyöt! – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-bejegyzésében. A honvédelmi miniszter hozzátette:

Budapest, 2016. április 23. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértõ Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter Világrend és Helmut Kohl volt német kancellár Aggodalom Európáért címû könyve bemutatóján a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Millenárison 2016. április 23-án. MTI Fotó: Mohai Balázs
Fotó: MTI/Mohai Balázs

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, közgazdász, egyetemi tanár, a hadtudományok kandidátusa. Több tucat tudományos publikáció és számos könyv szerzője. 1975 óta a felsőoktatásban tanít több hazai és külföldi intézményben. Kutatásai a biztonságpolitika széles spektrumát ölelik fel: a második világháborútól napjainkig vizsgálta a nemzetközi biztonsági dilemmákat és a védelemgazdaság folyamatait. Munkája során találkozott számos európai és észak-amerikai vezető politikussal, és különleges elismerésként a NATO-ba is meghívták, hogy a szövetség vezetői számára tartson tájékoztatót. Nógrádi György személye garancia arra, hogy a közösségünk a nemzetközi biztonságpolitika világában is megbízható iránymutatással rendelkezzen – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a bejegyzésében.

