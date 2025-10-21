Ön szerint is elmebetegség, hogy 40 év kemény munka után a nők nyugdíjba vonulhatnak?

Újabb front nyílt a nyugdíjvitában, miután a Tisza Párt nyugdíjszakértője, Simonovits András egy bejátszásban „elmebetegségnek” minősítette a Nők40 programot, amely lehetővé teszi, hogy a nők 40 év munkaviszony után levonások nélkül nyugdíjba vonulhassanak, és akár tovább is dolgozhassanak járulékmentesen.
Ezt őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen nő elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad és büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat […] én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne […] szüntetni”
– fogalmazott Simonovits.
Két világ: hálakultúra vagy megszorítás?
Szentkirályi Alexandra kemény hangnemben reagált a kijelentésre, szerinte az a nonszensz, hogy egyesek ilyen módon beszélnek a nyugdíjasokról, sőt a Tisza Párt „megadóztatná a nyugdíjakat” is, figyelmen kívül hagyva, hogy szüleink és nagyszüleink „ledolgoztak egy életet”
Újabb arcát mutatta meg a TISZA: a párt szerint a Nők40 program elmebetegség, és azonnal meg kellene szüntetni. Igazi komcsi tempó.”
– mondta, hozzátéve, hogy hálával tartozunk azoknak a nőknek, akik sokan ma is aktív munkával szolgálják a hazát. A Fidesz politikusa azt is megkérdezte: ha a Tisza szakértői ugyanazok, akik a 2010 előtti korszak letéteményesei voltak, miért gondolják egyesek, hogy egy esetleges kormányzásuk másként nézne ki, mint az, amelyet „15 évvel ezelőtt egy ország utasított el”.