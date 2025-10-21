Ön szerint is elmebetegség, hogy 40 év kemény munka után a nők nyugdíjba vonulhatnak?

Újabb front nyílt a nyugdíjvitában, miután a Tisza Párt nyugdíjszakértője, Simonovits András egy bejátszásban „elmebetegségnek” minősítette a Nők40 programot, amely lehetővé teszi, hogy a nők 40 év munkaviszony után levonások nélkül nyugdíjba vonulhassanak, és akár tovább is dolgozhassanak járulékmentesen.

Szentkirályi Alexandra szerint „nonszensz”, amit Simonovits András felvázolt a Nők40 programmal kapcsolatban.

Forrás: Ellenpont

Ezt őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen nő elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad és büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat […] én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne […] szüntetni”

– fogalmazott Simonovits.

Két világ: hálakultúra vagy megszorítás?

Szentkirályi Alexandra kemény hangnemben reagált a kijelentésre, szerinte az a nonszensz, hogy egyesek ilyen módon beszélnek a nyugdíjasokról, sőt a Tisza Párt „megadóztatná a nyugdíjakat” is, figyelmen kívül hagyva, hogy szüleink és nagyszüleink „ledolgoztak egy életet”

Újabb arcát mutatta meg a TISZA: a párt szerint a Nők40 program elmebetegség, és azonnal meg kellene szüntetni. Igazi komcsi tempó.”

– mondta, hozzátéve, hogy hálával tartozunk azoknak a nőknek, akik sokan ma is aktív munkával szolgálják a hazát. A Fidesz politikusa azt is megkérdezte: ha a Tisza szakértői ugyanazok, akik a 2010 előtti korszak letéteményesei voltak, miért gondolják egyesek, hogy egy esetleges kormányzásuk másként nézne ki, mint az, amelyet „15 évvel ezelőtt egy ország utasított el”.