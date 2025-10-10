A kormány segíti az időseket – a Tisza Párt elvenné a 13. havi nyugdíjat is

A kormány továbbra is kiáll a magyar nyugdíjasok mellett, és minden eszközzel igyekszik megvédeni őket a háborús infláció hatásaitól. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos szerint a kabinet nemcsak az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen lép fel, hanem önkéntes árkorlátozásról is megállapodott a bankokkal és a gyógyszeripari szereplőkkel. Emellett a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak, amelyet év végéig hideg élelmiszerre válthatnak be.
Újabb megszorítási terv a Tisza Párt részéről
Nyitrai Zsolt világosan fogalmazott: míg a kormány konkrét segítséget nyújt az időseknek, addig a Tisza Párt brüsszeli támogatói épp tőlük vennének el.
A Brüsszel által fogott Tisza Párt bizottsági javaslatra még a 13. havi nyugdíjat is elvenné tőlük!”
– üzente a politikus.