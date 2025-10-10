Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Nyitrai Zsolt

A kormány segíti az időseket – a Tisza Párt elvenné a 13. havi nyugdíjat is

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország Kormánya nemcsak megbecsüli, hanem konkrét lépésekkel is támogatja a nyugdíjasokat. Eközben Brüsszel és a Tisza Párt újabb megszorításokat fontolgat, többek közt az idősek kárára – figyelmeztet Nyitrai Zsolt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyitrai ZsoltTisza Pártnyugdíjasárkorlátozásutalvány

A kormány továbbra is kiáll a magyar nyugdíjasok mellett, és minden eszközzel igyekszik megvédeni őket a háborús infláció hatásaitól. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos szerint a kabinet nemcsak az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen lép fel, hanem önkéntes árkorlátozásról is megállapodott a bankokkal és a gyógyszeripari szereplőkkel. Emellett a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak, amelyet év végéig hideg élelmiszerre válthatnak be.

Nyitrai Zsolt
Nyitrai Zsolt szerint a kormány továbbra is kiáll a magyar nyugdíjasok mellett.
Forrás: Pinterest
Nagyon jó hírt kaptak a nyugdíjasok!

Újabb megszorítási terv a Tisza Párt részéről

Nyitrai Zsolt világosan fogalmazott: míg a kormány konkrét segítséget nyújt az időseknek, addig a Tisza Párt brüsszeli támogatói épp tőlük vennének el. 

A Brüsszel által fogott Tisza Párt bizottsági javaslatra még a 13. havi nyugdíjat is elvenné tőlük!” 

– üzente a politikus.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!