Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a hosszú hétvégéről – minden egy helyen

Mint korábban beszámoltunk róla: két nagyobb rendezvény is lesz Budapesten október 23-án. A nemzeti oldal békemenetet tart, melyre a szervezők rengeteg embert várnak.
A Magyar Nemzet tájékoztatása szerint gyülekező kilenc órától lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre. A békemenet végén
Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, várhatóan 13 órakor az állami ünnepség keretében a Parlament előtt.
A Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget. Magyar Péter itt fog beszédet tartani.
Így változik a forgalom a békemenet idején
A lap kifejti: a rendezvények miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. A BRFK tájékoztatása szerint
10 órától 20 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, 15 órától 21 óráig a II. kerületben a Bem József tér teljes területét.
Ugyancsak szerda 18 órától péntek 2 óráig lezárják az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, 20 órától
- az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között,
- az Andrássy út–Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
- az Andrássy út–Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
- az Andrássy út–Bajza utca kereszteződését,
- a Kodály köröndöt (a szervizúton a közlekedés biztosított),
- valamint az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.
Október 23-án, csütörtökön 12 órától 22 óráig lezárják
- a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot
- és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot,
- valamint a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.
Továbbá csütörtökön 14 órától 22 óráig
- az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között,
- az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
- a Kós Károly sétányt,
- az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,
- valamint a Hősök terét.
Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a rendőrségi oldalon lehet részletesen tájékozódni.
Hogyan lesznek nyitva a boltok október 23. és 26. között?
- Október 23-án a boltok az általános szabály szerint zárva lesznek.
- 24-én, pénteken fő szabály szerint szombati nyitvatartás lesz érvényben,
- 25–26-án (szombaton és vasárnap) pedig jó eséllyel szintén a hétvégi szokásos nyitvatartás szerint vásárolhatunk.
Ha valakinek muszáj október 23-án vásárolnia, az sem lehetetlen küldetés, mert nyitva lesznek például a benzinkutakon található shopok, egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek, és lehetnek még kisebb üzletek is, amelyek kinyithatnak, amennyiben a tulajdonos áll be a pult mögé.
Ezen kívül – mint máskor – most is érvényes általánosságban, hogy az ünnepnapon is nyitva lehetnek:
- a benzinkutak,
- az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (hogy melyek az ügyeletesek, arról tájékoztatás az OGYÉI honlapján található),
- az önálló virágboltok,
- az újságosok,
- az édességboltok,
- a vendéglátó- és szórakozóhelyek.
A szemetet most is a szokásos rend szerint szállítják el, tehát 23-án is jön a kukásautó ott, ahol egyébként csütörtökön jár.
Ami a postákat illeti, október 23-án zárva lesznek, 24–25-én szombati (pihenőnapi) munkarend lesz érvényben. Az üzletházakban működő és a postapartnerek által üzemeltetett postahelyek nyitvatartása a posta közlése alapján ettől eltérhet.
A plázák üzletei jellemzően zárva lesznek október 23-án, azonban például a vendéglátóhelyek, mozik, egyéb szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak.
A legtöbb nagybani piac és sok városi piac is zárva tart a nemzeti ünnepen, de nem kizárt, hogy a kisebb, helyi piacok kinyitnak. A többi napon a plázák és a piacok is a szokásos nyitvatartás szerint működnek, illetve, ahol van szombati nyitvatartás, ott jó eséllyel pénteki rend szerint várják a vásárlókat, vendégeket.
