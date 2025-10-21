Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a hosszú hétvégéről – minden egy helyen

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Október 23-án két nagyszabású rendezvény is lesz Budapesten: délelőtt a nemzeti oldal tart békemenetet Orbán Viktor miniszterelnök beszédével, délután pedig a Tisza Párt tart háborús menetet Magyar Péter. A felvonulások miatt már szerdától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több pontján. A boltok nyitvatartása változó lesz a következő napokban.
Orbán Viktorbékemenetbeszéd

Mint korábban beszámoltunk róla: két nagyobb rendezvény is lesz Budapesten október 23-án. A nemzeti oldal békemenetet tart, melyre a szervezők rengeteg embert várnak.

Békemenetet tart a nemzeti oldal október 23-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Békemenetet tart a nemzeti oldal október 23-án, a boltok nyitvatartása változó (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet tájékoztatása szerint gyülekező kilenc órától lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre. A békemenet végén

  Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, várhatóan 13 órakor az állami ünnepség keretében a Parlament előtt.

A Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget. Magyar Péter itt fog beszédet tartani.

 

Így változik a forgalom a békemenet idején

A lap kifejti: a rendezvények miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. A BRFK tájékoztatása szerint

10 órától 20 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, 15 órától 21 óráig a II. kerületben a Bem József tér teljes területét.

Ugyancsak szerda 18 órától péntek 2 óráig lezárják az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, 20 órától

  • az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között,
  • az Andrássy út–Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
  • az Andrássy út–Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
  • az Andrássy út–Bajza utca kereszteződését,
  • a Kodály köröndöt (a szervizúton a közlekedés biztosított), 
  • valamint az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.

Október 23-án, csütörtökön 12 órától 22 óráig lezárják

  • a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot 
  • és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot,  
  • valamint a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.

Továbbá csütörtökön 14 órától 22 óráig

  • az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között,
  • az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
  • a Kós Károly sétányt,
  • az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, 
  • valamint a Hősök terét.

Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a rendőrségi oldalon lehet részletesen tájékozódni.

 

Hogyan lesznek nyitva a boltok október 23. és 26. között?

  • Október 23-án a boltok az általános szabály szerint zárva lesznek.
  • 24-én, pénteken fő szabály szerint szombati nyitvatartás lesz érvényben,
  • 25–26-án (szombaton és vasárnap) pedig jó eséllyel szintén a hétvégi szokásos nyitvatartás szerint vásárolhatunk.

Ha valakinek muszáj október 23-án vásárolnia, az sem lehetetlen küldetés, mert nyitva lesznek például a benzinkutakon található shopok, egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek, és lehetnek még kisebb üzletek is, amelyek kinyithatnak, amennyiben a tulajdonos áll be a pult mögé.

Ezen kívül – mint máskor – most is érvényes általánosságban, hogy az ünnepnapon is nyitva lehetnek:

  • a benzinkutak,
  • az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (hogy melyek az ügyeletesek, arról tájékoztatás az OGYÉI honlapján található),
  • az önálló virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a vendéglátó- és szórakozóhelyek.

A szemetet most is a szokásos rend szerint szállítják el, tehát 23-án is jön a kukásautó ott, ahol egyébként csütörtökön jár.

Ami a postákat illeti, október 23-án zárva lesznek, 24–25-én szombati (pihenőnapi) munkarend lesz érvényben. Az üzletházakban működő és a postapartnerek által üzemeltetett postahelyek nyitvatartása a posta közlése alapján ettől eltérhet.

A plázák üzletei jellemzően zárva lesznek október 23-án, azonban például a vendéglátóhelyek, mozik, egyéb szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak.

A legtöbb nagybani piac és sok városi piac is zárva tart a nemzeti ünnepen, de nem kizárt, hogy a kisebb, helyi piacok kinyitnak. A többi napon a plázák és a piacok is a szokásos nyitvatartás szerint működnek, illetve, ahol van szombati nyitvatartás, ott jó eséllyel pénteki rend szerint várják a vásárlókat, vendégeket.

