Magyar Péteréknek nem jelent többet a nyugdíj, mint egy szám – videó

A tiszások pontosan ugyanolyanok, mint a korábbi balliberális ellenfeleink: ránéznek a nyugdíjra, és látnak egy számot – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója úgy folytatta: „Ha én ránézek a nyugdíjra, nem egy számot látok, hanem a szüleimet látom és a nagyszüleimet”.

Míg a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, addig a Fidesz-KDNP kormánya ott segít az időseknek, ahol tud (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Mint fogalmazott, a szülei és nagyszülei generációját látja, amelyek történelmileg hányattatott időszakokban rengeteget dolgoztak azért, hogy az ő és gyermeke generációja a lehető legjobb körülmények között éljen.

Köszönetet és tiszteletet érdemelnek azért, hogy ezt az országot építették, és mindent megtettek azért, hogy én és mi a lehető legjobb körülmények között éljünk. Én ezt látom, amikor a nyugdíjra ránézek. Embert látok mögötte. Ők számot látnak. Ez a különbség”

– hangsúlyozta.

Emlékeztetett: ezért kötött az Orbán-kormány már 2010-ben egy szövetséget az idősekkel. Ennek részeként folyamatosan fenntartják a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a 13. havi nyugdíjat, az indokolatlan áremelések miatt élelmiszerutalványt adnak, megvédik a rezsicsökkentést és már dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén. – Ez a mi hozzáállásunk az idősek felé – szögezte le.

Emlékezetes, a Tisza holdudvarából egyre-másra olyan kinyilatkoztatások látnak napvilágot, amelyek arra engednek következtetni, hogy Magyar Péterék megnyirbálnák a nyugdíjakat. A Tisza-közeli szakértők legerősebb nyilatkozataiból készült egy válogatás, amelyet ezen cikkünkben olvashat el.