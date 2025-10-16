Hírlevél

Fontos:

Simonovits András

Menczer Tamás: Ennél tiszásabb már nem is lehetne a nyugdíjak megadóztatását szorgalmazó Simonovits

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter azt állítja Simonovits Andrásról, aki megadóztatná a nyugdíjakat, hogy nem tiszás– mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója azután, hogy Magyar Péter állítása szerint a nyugdíjak megadóztatását javasló közgazdász nem a Tisza párt támogatója.
Simonovits AndrásadóztatásTisza PártnyugdíjrendszerMagyar Péter

Magyar Péter azt állítja Simonovits Andrásról, aki megadóztatná a nyugdíjakat, hogy nem tiszás. Nem tiszás? – tette fel a kérdést Menczer Tamás, aki azonnal cáfolta is Magyar Péter állítását.
 

„Először nyerjük meg a választást"

 – idézte a fideszes politikus Simonovits Istvánt, aki az ATV-ben még szeptember végén beszélt arról, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.


„Nyerjünk, mondja Simonovits a Tisza nevében, és ezek után képesek azt mondani, hogy nem tiszás" – fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint ennél tiszásabb már nem is lehetne, szóval – miként mondta – „megint lebuktak".
A kormánypártok kommunikációs igazgatója közölte,

 50 ezer forintot vennének el egy átalagnyugdíj esetében havonta, 600 ezret egy évben, 

ezért nem szabad bedőlni a hazugságaiknak. 

Miként azt az Origo is megírta, Simonovits András, a Tisza Párt tanácsadója a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy 

a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért adóztatni kellene a nyugdíjakat. 

 

 

 

