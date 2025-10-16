Menczer Tamás: Ennél tiszásabb már nem is lehetne a nyugdíjak megadóztatását szorgalmazó Simonovits

Magyar Péter azt állítja Simonovits Andrásról, aki megadóztatná a nyugdíjakat, hogy nem tiszás. Nem tiszás? – tette fel a kérdést Menczer Tamás, aki azonnal cáfolta is Magyar Péter állítását.



„Először nyerjük meg a választást"

– idézte a fideszes politikus Simonovits Istvánt, aki az ATV-ben még szeptember végén beszélt arról, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.



„Nyerjünk, mondja Simonovits a Tisza nevében, és ezek után képesek azt mondani, hogy nem tiszás" – fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint ennél tiszásabb már nem is lehetne, szóval – miként mondta – „megint lebuktak".

A kormánypártok kommunikációs igazgatója közölte,

50 ezer forintot vennének el egy átalagnyugdíj esetében havonta, 600 ezret egy évben,

ezért nem szabad bedőlni a hazugságaiknak.

Miként azt az Origo is megírta, Simonovits András, a Tisza Párt tanácsadója a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy