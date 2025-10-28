Orbán Viktor: A baloldal újra a nyugdíjak csökkentésére készül

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek nem hagyjuk! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

n

A kormányfő úgy fogalmazott:

amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!

Orbán Viktor egy videóban mutatta be a Tisza-holdudvar prominens figuráinak brutális nyugdíjcsökkentésről tett nyilatkozatait:

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre, hogy mondjak még egy ilyen nehéz terepet.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.

A 13., már nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik.

A legmagasabb nyugdíjakat mondjuk plusz 10-20 százalékkal megadóztatják.

Lehetne gondolkodni középtávú meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást.

Én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne szüntetni átmenet nélkül, nem visszamenőlegesen, de ezt nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek az eszébe.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt Brüsszel nyomására most azt szeretné, hogy