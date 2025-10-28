Hírlevél

Rendkívüli!

Putyin bejelentése után kitört a pánik: ez lehet a fordulópont a háborúban

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A baloldal újra a nyugdíjak csökkentésére készül

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek – figyelmeztetett Orbán Viktor közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta amíg ő itt lesz, az idősek biztonságban érezhetik magukat.
Orbán Viktorbaloldalminiszterelnök

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek nem hagyjuk! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán

A kormányfő úgy fogalmazott:

 amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!

Orbán Viktor egy videóban mutatta be a Tisza-holdudvar prominens figuráinak brutális nyugdíjcsökkentésről tett nyilatkozatait:

  • Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre, hogy mondjak még egy ilyen nehéz terepet. 
  • A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne. 
  • A 13., már nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik. 
  • A legmagasabb nyugdíjakat mondjuk plusz 10-20 százalékkal megadóztatják.
  • Lehetne gondolkodni középtávú meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást.
  • Én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne szüntetni átmenet nélkül, nem visszamenőlegesen, de ezt nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek az eszébe. 

Mint korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt Brüsszel nyomására most azt szeretné, hogy 

  • emeljük a nyugdíjkorhatárt, 
  • korlátozzuk a Nők40 programot, és 
  • szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat. 

 

