Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

Sokkoló számítás: ekkora veszteséget okozna a nyugdíjak megadóztatása – forintra pontos táblázat készült

A nyugdíjak megadóztatásának ötlete már önmagában is hatalmas felháborodást váltott ki. Most azonban a Világgazdaság kiszámolta, forintra pontosan mennyit buknának a nyugdíjasok, ha a Tisza Párthoz köthető szakértő által felvetett adóemelési terv a nyugdíjak megadóztatása vonatkozásában megvalósulna. A veszteség akár havi 120 ezer forint is lehet.
A nyugdíjak Tisza Párt által tervezett megadóztatása, egy új adónem, a nyugdíjadó bevezetése tömegeket sújtana. A Világgazdaság számításai szerint a nyugdíjak megadóztatása több mint 2,5 millió ember havi jövedelmét csökkentené drasztikusan. 

A nyugdíjak megadóztatása súlyos megélhetési gondokat okozna a nyugdíjasok körében.
A nyugdíjak megadóztatása több mint 2,5 millió ember havi jövedelmét csökkentené drasztikusan. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A nyugdíjak megadóztatása súlyos megélhetési gondokat okozna a nyugdíjasok körében

A nyugdíjak megadóztatása mint lehetőség azért került most a figyelem középpontjába, mert a Tisza Párthoz köthető egyik tanácsadó, Simonovits András közgazdász nemrég arról beszélt, hogy a magasabb nyugdíjakat meg kellene adóztatni 10–20 százalékos kulccsal.

Simonovits korábban is több vitát kiváltó javaslatot tett: a Nők40 korkedvezményes nyugdíj megszüntetését, a nyugdíjkorhatár emelését és a 13. havi nyugdíj „egységesítését” is szorgalmazta. Néhány hete az ATV-nek adott interjúban pedig azt mondta: a konkrét részleteket nem kell most közölni, „először nyerjük meg a választásokat” – fogalmazott, amikor a Tisza Párt nyugdíjpolitikájáról kérdezték.

Most azonban már számok is vannak. A Világgazdaság elkészítette a forintra pontos számítást, amely megmutatja, mit okozna a 20 százalékos adókulcs a különböző nyugdíjszinteken. 

A legrosszabb forgatókönyv szerint:

  • 150 ezer Ft nyugdíj esetén havi 30 ezer, éves szinten 360 ezer forint mínusz,
  • 246 ezer Ft (átlagnyugdíj) esetén havi 49 200 forinttal, évente 590 400 forinttal kevesebb,
  • 300 ezer Ft esetén havi 60 ezer, évente 720 ezer forint,
  • 400 ezer Ft esetén havi 80 ezer, évente 960 ezer forint,
  • 500 ezer Ft esetén havi 100 ezer, évente 1,2 millió forint,
  • 600 ezer Ft esetén havi 120 ezer, évente 1,44 millió forint a veszteség.

Ezek az összegek súlyos megélhetési gondokat okozhatnának, különösen az inflációval és a rezsiköltségekkel együtt. 

A nyugdíjasadó hatása a Világgazdaság számításai szerint.

A tiszás nyugdíjadó javaslat pontos részletei - például, hogy milyen nyugdíjszint felett lépne életbe az adó - még nem ismertek, de a lehetséges hatások már most sokakat joggal aggaszthatnak.

 

