Sokkoló számítás: ekkora veszteséget okozna a nyugdíjak megadóztatása – forintra pontos táblázat készült

A nyugdíjak Tisza Párt által tervezett megadóztatása, egy új adónem, a nyugdíjadó bevezetése tömegeket sújtana. A Világgazdaság számításai szerint a nyugdíjak megadóztatása több mint 2,5 millió ember havi jövedelmét csökkentené drasztikusan.

A nyugdíjak megadóztatása több mint 2,5 millió ember havi jövedelmét csökkentené drasztikusan. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A nyugdíjak megadóztatása súlyos megélhetési gondokat okozna a nyugdíjasok körében

A nyugdíjak megadóztatása mint lehetőség azért került most a figyelem középpontjába, mert a Tisza Párthoz köthető egyik tanácsadó, Simonovits András közgazdász nemrég arról beszélt, hogy a magasabb nyugdíjakat meg kellene adóztatni 10–20 százalékos kulccsal.

Simonovits korábban is több vitát kiváltó javaslatot tett: a Nők40 korkedvezményes nyugdíj megszüntetését, a nyugdíjkorhatár emelését és a 13. havi nyugdíj „egységesítését” is szorgalmazta. Néhány hete az ATV-nek adott interjúban pedig azt mondta: a konkrét részleteket nem kell most közölni, „először nyerjük meg a választásokat” – fogalmazott, amikor a Tisza Párt nyugdíjpolitikájáról kérdezték.

Most azonban már számok is vannak. A Világgazdaság elkészítette a forintra pontos számítást, amely megmutatja, mit okozna a 20 százalékos adókulcs a különböző nyugdíjszinteken.

A legrosszabb forgatókönyv szerint:

150 ezer Ft nyugdíj esetén havi 30 ezer, éves szinten 360 ezer forint mínusz,

246 ezer Ft (átlagnyugdíj) esetén havi 49 200 forinttal, évente 590 400 forinttal kevesebb,

300 ezer Ft esetén havi 60 ezer, évente 720 ezer forint,

400 ezer Ft esetén havi 80 ezer, évente 960 ezer forint,

500 ezer Ft esetén havi 100 ezer, évente 1,2 millió forint,

600 ezer Ft esetén havi 120 ezer, évente 1,44 millió forint a veszteség.

Ezek az összegek súlyos megélhetési gondokat okozhatnának, különösen az inflációval és a rezsiköltségekkel együtt.

A nyugdíjasadó hatása a Világgazdaság számításai szerint.

A tiszás nyugdíjadó javaslat pontos részletei - például, hogy milyen nyugdíjszint felett lépne életbe az adó - még nem ismertek, de a lehetséges hatások már most sokakat joggal aggaszthatnak.