Sokkoló számítás: ekkora veszteséget okozna a nyugdíjak megadóztatása – forintra pontos táblázat készült

A nyugdíjak Tisza Párt által tervezett megadóztatása, egy új adónem, a nyugdíjadó bevezetése tömegeket sújtana. A Világgazdaság számításai szerint a nyugdíjak megadóztatása több mint 2,5 millió ember havi jövedelmét csökkentené drasztikusan.
A nyugdíjak megadóztatása súlyos megélhetési gondokat okozna a nyugdíjasok körében
A nyugdíjak megadóztatása mint lehetőség azért került most a figyelem középpontjába, mert a Tisza Párthoz köthető egyik tanácsadó, Simonovits András közgazdász nemrég arról beszélt, hogy a magasabb nyugdíjakat meg kellene adóztatni 10–20 százalékos kulccsal.
Simonovits korábban is több vitát kiváltó javaslatot tett: a Nők40 korkedvezményes nyugdíj megszüntetését, a nyugdíjkorhatár emelését és a 13. havi nyugdíj „egységesítését” is szorgalmazta. Néhány hete az ATV-nek adott interjúban pedig azt mondta: a konkrét részleteket nem kell most közölni, „először nyerjük meg a választásokat” – fogalmazott, amikor a Tisza Párt nyugdíjpolitikájáról kérdezték.
Most azonban már számok is vannak. A Világgazdaság elkészítette a forintra pontos számítást, amely megmutatja, mit okozna a 20 százalékos adókulcs a különböző nyugdíjszinteken.
A legrosszabb forgatókönyv szerint:
- 150 ezer Ft nyugdíj esetén havi 30 ezer, éves szinten 360 ezer forint mínusz,
- 246 ezer Ft (átlagnyugdíj) esetén havi 49 200 forinttal, évente 590 400 forinttal kevesebb,
- 300 ezer Ft esetén havi 60 ezer, évente 720 ezer forint,
- 400 ezer Ft esetén havi 80 ezer, évente 960 ezer forint,
- 500 ezer Ft esetén havi 100 ezer, évente 1,2 millió forint,
- 600 ezer Ft esetén havi 120 ezer, évente 1,44 millió forint a veszteség.
Ezek az összegek súlyos megélhetési gondokat okozhatnának, különösen az inflációval és a rezsiköltségekkel együtt.
A tiszás nyugdíjadó javaslat pontos részletei - például, hogy milyen nyugdíjszint felett lépne életbe az adó - még nem ismertek, de a lehetséges hatások már most sokakat joggal aggaszthatnak.