Tisza-adó: több százezer forinttal csökkenhet a nyugdíjasok jövedelme

A Tisza-adó néven ismertté vált adócsomag a nyugdíjas munkavállalókat is hátrányosan érintené a kiszivárgott tervek szerint. Az Ellenpont elemzése szerint a Tisza háromkulcsos személyi jövedelemadó-rendszert vezetne be, amelyben 11, 22 és 33 százalékos adókulcsok is szerepelnek.

A Tisza-adó a nyugdíj mellett dolgozókat is komolyan sújthatja a tervek szerint.

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Jelenleg a nyugdíj mellett dolgozók csak személyi jövedelemadót fizetnek, így a változás több százezer forintos éves bevételkiesést jelenthet számukra. Az érintettek között sokan az egészségügyben és az oktatásban dolgoznak.

A Tisza-adó alapján a bruttó 416 ezer forint felett keresők a 22 százalékos, míg az 1,2 millió forint felettiek a 33 százalékos sávba kerülnének. Ez a nyugdíjas pedagógusoknál havi 15 ezer, az egészségügyben dolgozóknál 33 ezer forint pluszterhet jelentene.

A magasabb jövedelmű orvosok esetében a különbség akár havi 262 ezer forint is lehetne.

Forrás: Ellenpont

Ez az adórendszer a nyugdíjasokra különösen nagy terhet róna: a 22 százalékos kulcs 46, a 33 százalékos kulcs akár 120 százalékos adóteher-növekedést is jelenthet. A változás így nemcsak az aktív korúakat sújtaná, hanem aránytalanul érintené a nyugdíj mellett dolgozó időseket is.

A Tisza Párt részéről Tarr Zoltán alelnök korábban elismerte, hogy dolgoznak az új adómodell részletein, de annak hatásairól eddig keveset árultak el.