Nyugdíjprémium helyett szír bevándorlókat akar a Tisza – videó

Újabb megdöbbentő kijelentést tett Simonovits András, aki korábban már több ízben beszélt a nyugdíjak megsarcolásáról.

Nyugdíj helyett bevándorló

Ezúttal Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hívta fel a figyelmet arra, hogy a közgazdász már odáig ment, hogy a nyugdíjas-utalványok helyett ukrán és szír bevándorlókra fordítaná az időseknek szánt 50 milliárd forintot. A kormányprti politikus azt írta: Döbbenet! A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar!

Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet 50 milliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani

– ezt mondta Simonovits András az ATV-ben. A Tisza szakértője mindezt arra a kérdésre reagálva közölte, hogy ha a nyugdíjas-utalvány nincs, nyudíjprémium nincs, akkor mi lenne?

Ismert, Simonovits András nemrégiben arról beszélt, hogy a jelenlegi

nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért vissza kellene fogni az induló nyugdíjakat és a magasabb juttatásokat erősebben megadóztatni.

A Tiszához köthető közgazdász korábban már az ATV-ben is elszólta magát: szerinte a megszorításokat csak a választások megnyerése után lehetne bevezetni. Simonovits arról is beszélt akkor, hogy a Tisza Párthoz tartozik, és

a nyugdíjkorhatár emelése, valamint a Nők40 eltörlése csak a választások megnyerése után valósítható meg.

A közgazdász azt állítja, hogy a rendszer „igazságosabbá” válna, ha a magasabb nyugdíjakat plusz tíz–húsz százalékkal megadóztatnák.