Orbán Balázs

„Pofátlan szélhámos!” – James Woods ledarálta Obamát, miután beleszólt a magyar politikába

27 perce
James Woods hollywoodi híresség is reagált Barack Obama videójára, melyben a volt amerikai elnök bejelentette, hogy be akar avatkozni a magyar politikába – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumi elnöke.
Ez a simlis görény Obama, a Trump-elnökség alatti igazságszolgáltatás politikai fegyverként való használatán sajnálkozik – ráadásul teljesen rezzenéstelen arccal.

Obama, CHICAGO, ILLINOIS - DECEMBER 05: Former President Barack Obama addresses the Obama Foundation's 2024 Democracy Forum on December 05, 2024 in Chicago, Illinois. The 2024 Democracy Forum focused on "pluralism" and exploring how diverse communities can work together. Scott Olson/Getty Images/AFP (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Barack Obama volt amerikai elnök beavatkozna a magyar választásokba
Bárki, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás óta csak egy kicsit is figyelte a politikát, most élőben láthatja, hogyan hazudik pofátlanul ez a szélhámos a kamerába – nyilatkozta James Woods Barack Obama volt amerikai elnökről, amelyre Orbán Balázs posztja hívta fel a figyelmet. látható, másoknak is szemet szúr a magyar belpolitikába való beavatkozás kísérlete, és nem is nézik azt jó szemmel.

 

