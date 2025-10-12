„Pofátlan szélhámos!” – James Woods ledarálta Obamát, miután beleszólt a magyar politikába

Ez a simlis görény Obama, a Trump-elnökség alatti igazságszolgáltatás politikai fegyverként való használatán sajnálkozik – ráadásul teljesen rezzenéstelen arccal.

Barack Obama volt amerikai elnök beavatkozna a magyar választásokba

Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bárki, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás óta csak egy kicsit is figyelte a politikát, most élőben láthatja, hogyan hazudik pofátlanul ez a szélhámos a kamerába – nyilatkozta James Woods Barack Obama volt amerikai elnökről, amelyre Orbán Balázs posztja hívta fel a figyelmet. látható, másoknak is szemet szúr a magyar belpolitikába való beavatkozás kísérlete, és nem is nézik azt jó szemmel.