„Pofátlan szélhámos!” – James Woods ledarálta Obamát, miután beleszólt a magyar politikába

James Woods hollywoodi híresség is reagált Barack Obama videójára, melyben a volt amerikai elnök bejelentette, hogy be akar avatkozni a magyar politikába – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumi elnöke.
Ez a simlis görény Obama, a Trump-elnökség alatti igazságszolgáltatás politikai fegyverként való használatán sajnálkozik – ráadásul teljesen rezzenéstelen arccal.
Bárki, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás óta csak egy kicsit is figyelte a politikát, most élőben láthatja, hogyan hazudik pofátlanul ez a szélhámos a kamerába – nyilatkozta James Woods Barack Obama volt amerikai elnökről, amelyre Orbán Balázs posztja hívta fel a figyelmet. látható, másoknak is szemet szúr a magyar belpolitikába való beavatkozás kísérlete, és nem is nézik azt jó szemmel.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!