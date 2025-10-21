Fontos bejelentést tett Lázár János

A szokásos csütörtöki „Lázárinfó” helyett ezúttal az október 23-i megemlékezés került a középpontba a politikus bejegyzésében, amelyben hangsúlyozta: ugyan eltelt közel hét évtized az 1956-os forradalom óta, de a szabadságért folytatott küzdelem ma is aktuális. Lázár szerint a világban továbbra is jelen vannak a „globalista, identitásellenes eszmék”, amelyek fenyegetést jelentenek a nemzetállamok, így Magyarország szuverenitására. Úgy fogalmazott:
Mint 1956-ban, ma is két út áll előttünk: komcsik lesznek, vagy nem komcsik lesznek.”
Ezért arra buzdít mindenkit, hogy október 23-án közösen emlékezzenek és álljanak ki a hazáért.
Orbán Viktor beszédével zárul a megemlékezés
Lázár János részletesen ismertette a Békemenet menetrendjét: a gyülekező október 23-án 11 órakor lesz a Komjádi uszoda előtt, ahonnan a résztvevők közösen vonulnak a Kossuth térre. A rendezvény csúcspontjaként 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. A politikus szerint ez nemcsak megemlékezés, hanem egyben üzenet a világnak arról, hogy Magyarország továbbra sem enged szabadságából és nemzeti identitásából.
Álljunk ki közösen a Hazánkért!”
– zárta felhívását.