Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Fontos bejelentést tett Lázár János

Lázár János szerint a globalista, identitásellenes eszmék ma is kihívást jelentenek Magyarország számára. Az építési és közlekedési miniszter arra hívja az embereket, hogy október 23-án a Békemeneten közösen álljanak ki a szuverenitás mellett. A csütörtök most nem a Lázárinfóé – írta a posztjában.
A szokásos csütörtöki „Lázárinfó” helyett ezúttal az október 23-i megemlékezés került a középpontba a politikus bejegyzésében, amelyben hangsúlyozta: ugyan eltelt közel hét évtized az 1956-os forradalom óta, de a szabadságért folytatott küzdelem ma is aktuális. Lázár szerint a világban továbbra is jelen vannak a „globalista, identitásellenes eszmék”, amelyek fenyegetést jelentenek a nemzetállamok, így Magyarország szuverenitására. Úgy fogalmazott:

Minden eddiginél nagyobb jelentősége lesz az idei október 23-i Békemenetnek
Fotó: Teknős Miklós / MTI

Mint 1956-ban, ma is két út áll előttünk: komcsik lesznek, vagy nem komcsik lesznek.

Ezért arra buzdít mindenkit, hogy október 23-án közösen emlékezzenek és álljanak ki a hazáért.

Orbán Viktor: Az idei Békemenet monumentális lesz

Orbán Viktor beszédével zárul a megemlékezés 

Lázár János részletesen ismertette a Békemenet menetrendjét: a gyülekező október 23-án 11 órakor lesz a Komjádi uszoda előtt, ahonnan a résztvevők közösen vonulnak a Kossuth térre. A rendezvény csúcspontjaként 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. A politikus szerint ez nemcsak megemlékezés, hanem egyben üzenet a világnak arról, hogy Magyarország továbbra sem enged szabadságából és nemzeti identitásából. 

Álljunk ki közösen a Hazánkért!” 

– zárta felhívását.

