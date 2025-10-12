Idén kétnapos nemzeti ünnepre készülhetünk — mutatjuk a programokat!

Korábban lapunk beszámolt róla, hogy már két héttel nemzeti ünnepünk, október 23-a előtt megkezdte a működését a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs.

Október 23-án Békemenet is lesz

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet / Mirkó István - Magyar Nemzet

Mint mindig, azon dolgozunk, hogy biztonságban és méltósággal ünnepelhessünk”

– hangsúlyozta Kovács Zoltán.

Idén kétnapos nemzeti ünnepre készülnek: október 22-én délután, illetve este a Műegyetemen és a Bem rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket, másnap pedig

a fő helyszín a Kossuth Lajos tér lesz, ahol 13 órától mond ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

Sorsdöntő békemenet lesz október 23-án

A legelső, 2012-es vonuláshoz hasonlították a mostani, október 23-i rendezvény fontosságát a békemenet szervezői. Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája tűrhetetlennek nevezte, ahogy az Európai Unió viselkedik hazánkkal. Ifjabb Lomnici Zoltán pedig elmondta, hogy miként 1956-ban, úgy most is külső hatalmakhoz rohangálnak a nemzeti oldal ellenfelei. Ismertették a békemenet útvonalát is.

Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre – jelentette be Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke.

Mint mondta,

a céljuk, hogy magasba tartsák a békemenet lámpását, ami reményeik szerint egész Európát megvilágítja. Leszögezte, hogy akik velük tartanak, azok bizonyítják, hogy a keresztény és nemzeti értékeket továbbra is megőrzik. Veszélyes időket élünk

– tette hozzá.

A CÖF–CÖKA elnöke reméli, hogy a patrióták hamarosan győzedelmeskedni fognak és rendbe teszik a roskadozó Európát. Jelezte, hogy

a békemeneten fejet hajtanak az 1956-os forradalom mártírjai előtt is.

Az esemény végén pedig 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

Fricz Tamás politológus szerint a 2026-os választás lesz Magyarország jövőjének egyik legfontosabb pillanata:

Az a tét, hogy Magyarország magyar marad-e, vagy Brüsszel gyarmatává válik. Szuverenitásunk védelme és függetlenségünk megőrzése – ez a tét.”

Kiemelte emellett, hogy Magyarország az EU tagja akar maradni, de saját döntési jogát megőrizve, a Tisza Párt viszont csak Brüsszel elvárásait akarja Magyarországra erőltetni.