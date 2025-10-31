Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ruszin-Szendi Romulusz

„Mindkettő önimádó, rettenetes embertípus” – nem véletlenül talált egymásra Ruszin-Szendi és Magyar Péter

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté két komplexusos tiszás politikusról beszél a Facebook-oldalán pénteken megjelent videójában. „Mindkettő önimádó, magába szerelmes, rettenetes embertípus” – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszönimádónarcisztikuskomplexusKocsis MátéMagyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz ismét terítékre került Kocsis Máté pénteki Facebook-videójában. A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter emberéről azt mondta: „ez egy szánalmas ürge.”

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, most tiszás politikus,
Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza védelmi tanácsadója (Fotó: Hatlaczki Balázs/Magyar Nemzet)

A komplexusos tiszás „zsák” meg a „foltja”

Ezt követően Ruszin-Szendi emlékezetes megnyilvánulásai közül osztott meg néhányat a frakcióvezető.

  • „Néha viszket a tenyerem és ki is vagyok rá képezve.”
  • „Senki ne kössön belém, mert aki belém köt, az rosszba köt bele, most szólok!”
  • „Nehogy megemeljem rád a kezemet!”

Kocsis Máté mindezek után, mintegy összefoglalásként megállapította:

Ez egy komplexusos hülye barom. És valószínűleg ez egy zsák a foltját. Mert ez is egy önimádó, magába szerelmes, rettenetes embertípus. Nem véletlenül találtak egymásra Magyar Péterrel.”

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!