„Mindkettő önimádó, rettenetes embertípus” – nem véletlenül talált egymásra Ruszin-Szendi és Magyar Péter

Kocsis Máté két komplexusos tiszás politikusról beszél a Facebook-oldalán pénteken megjelent videójában. „Mindkettő önimádó, magába szerelmes, rettenetes embertípus” – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.
Ruszin-Szendi Romulusz ismét terítékre került Kocsis Máté pénteki Facebook-videójában. A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter emberéről azt mondta: „ez egy szánalmas ürge.”
A komplexusos tiszás „zsák” meg a „foltja”
Ezt követően Ruszin-Szendi emlékezetes megnyilvánulásai közül osztott meg néhányat a frakcióvezető.
- „Néha viszket a tenyerem és ki is vagyok rá képezve.”
- „Senki ne kössön belém, mert aki belém köt, az rosszba köt bele, most szólok!”
- „Nehogy megemeljem rád a kezemet!”
Kocsis Máté mindezek után, mintegy összefoglalásként megállapította:
Ez egy komplexusos hülye barom. És valószínűleg ez egy zsák a foltját. Mert ez is egy önimádó, magába szerelmes, rettenetes embertípus. Nem véletlenül találtak egymásra Magyar Péterrel.”
