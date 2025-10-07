Bemutatjuk Magyar Péter új tanácsadóját – a szocialista hálózatokból a globalista elitbe került Orbán Anita

A baloldali médiában nagy lelkesedéssel harangozták be, hogy újabb tanácsadója lesz Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, csakhogy Orbán Anita múltja és jelene közel sem tiszta: karrierje a szocialista mutyik világából indult, hogy aztán a globalista hálózatban kössön ki – leplezte le az Ellenpont.

Újabb, baloldali hálózatokhoz köthető szereplő tűnt fel Magyar Péter környezetében.: Orbán Anita. Fotó: Ellenpont

Mint írták, kimaradt a győzelmi jelentésekből, hogy

Orbán Anita jó pár éve igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, mégpedig a bukott miniszterelnök, Bajnai Gordon társaságában.

Nem mellesleg olyanokkal került egy csapatba a Soros-család által alapított European Council on Foreign Relationsben, mint Soros György, Alex Soros, vagy éppen Korányi Dávid. A baloldali sajtóhálózat azt próbálta mutatni, hogy egy jelentős szakértővel erősödik a Tisza, külön kiemelve, hogy Magyar Péter jelöltje öt éve folyamatosan szerepel a Forbes legbefolyásosabb magyar üzleti szereplőinek listáján, valamint hogy 2021 és 2023 között a magyar Vodafone vezérigazgató-helyettese volt.

Kísért a szocialista múlt Orbán Anita körül

Feltűnő, hogy a baloldali lapok megpróbálták a jobboldalhoz kötni Orbán Anitát. Az egyik orgánum azt írta, hogy az egykori Vodafone-vezetőnek „volt kapcsolata a Fidesszel és a korábbi Orbán-kormányokkal.” Ezzel szemben a valóság az, hogy

Magyar Péter legújabb igazolásának erős szocialista múltja van.

Gyurcsány bukása után ugyan megpróbált a Fideszhez dörgölőzni, de nagyon gyorsan, már a 2010-es választás előtt kirakták, jelenleg pedig a globalista hálózat tagja.

Orbán Anita a 2010-es parlamenti választás előtt, amikor már egyértelmű volt a szocialista kormány bukása, megpróbált a Fideszhez közeledni. Bejelentkezett a párt újbudai jelöltjének, de miután kiderült, hogy férje érintett egy MSZP-s korrupciós botrányban, le kellett tennie erről. Hivatalosan egészségügyi okokkal magyarázta a visszalépést, de a baloldali lapok is egyértelműen a korrupciós váddal kötötték össze a távozást.

Az ügy alapja egyébként az volt, hogy a CEMI tanácsadó cég, ahol Orbán Krisztián ügyvezető volt, 2007-ben alig tíz hónap alatt 287 millió forintot számlázott az akkor Antal Attila vezette BKV-nak, sajtóhírek szerint százezer forint volt az óradíjuk. Ez az ügy a Hagyó Miklós-féle korrupciós botrány része volt. Ez is azt mutatja, hogy a Tisza legújabb tanácsadójelöltjének komoly kapcsolatai voltak a 2010 előtti baloldali kormányokban, a Demszky Gábor és Hagyó Miklós uralta városházán.