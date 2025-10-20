Orbán Balázs: A fiatalokat és édesanyákat érintő adómentesség világszenzáció - ne hagyjuk, hogy Brüsszel elvegye!

A miniszterelnök politikai igazgatója videós üzenetében kiemelte: Magyarország az egyik legnagyvonalúbb személyi jövedelemadó-mentességi rendszert működteti Európában, ami komoly segítséget jelent a családok számára.



A fiatalokat és édesanyákat érintő adómentesség világszenzáció. Ne hagyjuk, hogy Brüsszel elvegye. Magyarországon a 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti egy gyermeket nevelő édesanyák, illetve a négygyermekes édesanyák nem fizetnek személyi jövedelemadót. Amikor külföldön járok és erről beszélek, ezt egyszerűen nem hiszik el”

- fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

A politikus emlékeztetett:



Az a szerencsés helyzet kezd beállni, hogy január elsejétől a 40 év alatti kétgyermekes anyukákra is kiterjed ez a rendszer, most már október elsejétől a háromgyermekes anyukák sem fizetnek személyi jövedelemadót, és 2027-től pedig fokozatosan mindenki, aki két gyermeknek adott életet, nem fog személyi jövedelemadót fizetni.”

Orbán Balázs ugyanakkor arra is figyelmeztetett: Brüsszel régóta bírálja ezt a modellt, mondván, hogy igazságtalan, ha egyes társadalmi csoportok mentesülnek az adófizetés alól:

Brüsszel évek óta mondja azt, hogy igazságtalan az, hogy egyes társadalmi csoportok nem fizetnek személyi jövedelemadót, és bizony magyarországi pártok és a mögöttük lévő szakmai holdudvar is arról beszél, hogy szüntessük meg az adómentességek rendszerét.”

A politikus szerint a kormány nem ért egyet ezzel a brüsszeli megközelítéssel. Orbán Balázs hangsúlyozta: a magyar kormány célja, hogy megvédje az adómentesség rendszerét a brüsszeli nyomás ellenére is: