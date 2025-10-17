Orbán Balázs kemény üzenete a budapesti békecsúcsot támadóknak

Ez egészen hihetetlen!

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassuk le a békecsúcs résztvevőit.

Az igen!

És akkor hogyan fogjuk befejezni a vérontást?

Erre persze nincs válaszuk.

Bele lehet őrülni a háborús pszichózisba?

Erre nekem van válaszom: bele.”