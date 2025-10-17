Orbán Balázs kemény üzenete a budapesti békecsúcsot támadóknak

Hírlevél

Rendkívüli

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak a magyarországi békecsúcs résztvevőinek a letartóztatását követelő lépése teljesen szembemegy a béketörekvésekkel. Orbán Balázs szerint a lépés azt mutatja, hogy Brüsszel már teljesen háborús pszichózisban él.
Orbán BalázsEurópai Bizottságcsúcstalálkozó

Éles hangú közösségi médiás bejegyzésben bírálta Orbán Balázs az Európai Bizottság álláspontját a közelgő békecsúcs kapcsán.

Orbán Balázs: Brüsszel felszólította Magyarországot a csúcstalálkozón részt vevő külföldi vezetők letartóztatására, amit a kormány határozottan visszautasít

A miniszterelnök politikai igazgatója arról számolt be, hogy Brüsszel felszólította Magyarországot a csúcstalálkozón részt vevő külföldi vezetők letartóztatására, amit a kormány határozottan visszautasít.

Ez egészen hihetetlen!
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassuk le a békecsúcs résztvevőit.
Az igen! 

És akkor hogyan fogjuk befejezni a vérontást?
Erre persze nincs válaszuk.
Bele lehet őrülni a háborús pszichózisba? 

Erre nekem van válaszom: bele.”

- írja Orbán Balázs.

 

