Orbán Balázs kemény üzenete a budapesti békecsúcsot támadóknak

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak a magyarországi békecsúcs résztvevőinek a letartóztatását követelő lépése teljesen szembemegy a béketörekvésekkel. Orbán Balázs szerint a lépés azt mutatja, hogy Brüsszel már teljesen háborús pszichózisban él.
Éles hangú közösségi médiás bejegyzésben bírálta Orbán Balázs az Európai Bizottság álláspontját a közelgő békecsúcs kapcsán.
A miniszterelnök politikai igazgatója arról számolt be, hogy Brüsszel felszólította Magyarországot a csúcstalálkozón részt vevő külföldi vezetők letartóztatására, amit a kormány határozottan visszautasít.
Ez egészen hihetetlen!
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassuk le a békecsúcs résztvevőit.
Az igen!
És akkor hogyan fogjuk befejezni a vérontást?
Erre persze nincs válaszuk.
Bele lehet őrülni a háborús pszichózisba?
Erre nekem van válaszom: bele.”
- írja Orbán Balázs.
