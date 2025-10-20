Békemenet a brüsszeli háborús nyomás ellen – Orbán Balázs üzent

Orbán Balázs élesen bírálta a brüsszeli politikai elitet, amely szerinte „háborús pszichózisban” hoz döntéseket. Miközben várhatóan amerikai–orosz béketárgyalásra kerül sor, Brüsszel már a 19. szankciós csomagot készíti elő, és olyan javaslatok hangzanak el, hogy Magyarország tartóztassa le a budapesti békecsúcsra érkező feleket. Orbán Balázs emlékeztetett: a hazai háborúpárti álláspontot Magyar Péter is képviselte az Európai Parlamentben, ahol aláírta az ukrajnai katonai és pénzügyi támogatást bővítő dokumentumot. A politikus kiemelte:

Orbán Balázs szerint az idei Békemeneten a magyar emberek kinyilváníthatják: nem kívánnak a háború útjára lépni.

Fotó: Koncz Márton / Origo

Tseber Roland, a pártvezető kémkedés miatt Magyarországról kitiltott barátja pedig bevallotta egy ukrán lapnak, hogy Magyar Péter szerint nem szabad terroristákkal tárgyalni, és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni. ”

Orbán szerint az európai háborús tervek legfeltűnőbb következménye az, hogy újabb adóemelésekkel vennék el a magyarok pénzét, hogy azt Ukrajna támogatására fordítsák.