Orbán Balázs bemutatta a magyar politika etikai kódexét

Három egyszerű pontból áll a magyar politika etikai kódexe. A Tisza Pártnak ezt a három egyszerű pontot sem sikerül betartania – hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Van a magyar politikában etikai kódex – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:
Három egyszerű pontból áll a magyar politika etikai kódexe:
Nem vagy Brüsszel bábja;
Nem Ukrajna érdekét képviseled, hanem a magyar emberekét;
Nem titkolod el a programodat, miszerint növelni akarod az adókat és csökkenteni a nyugdíjakat.
A Tisza Pártnak ezt a három egyszerű pontot sem sikerül betartania – hangsúlyozta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!