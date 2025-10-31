Hírlevél

Orbán Balázs

Orbán Balázs bemutatta a magyar politika etikai kódexét

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Három egyszerű pontból áll a magyar politika etikai kódexe. A Tisza Pártnak ezt a három egyszerű pontot sem sikerül betartania – hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Van a magyar politikában etikai kódex – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Kolozsvár, 2025. szeptember 24. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond az MCC Erdély tanévnyitó ünnepségén a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári képzési központjában 2025. szeptember 24-én. MTI/Kiss Gábor
Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója 
(Fotó: MTI/Kiss Gábor)

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Három egyszerű pontból áll a magyar politika etikai kódexe:

1️⃣ Nem vagy Brüsszel bábja;

2️⃣ Nem Ukrajna érdekét képviseled, hanem a magyar emberekét;

3️⃣ Nem titkolod el a programodat, miszerint növelni akarod az adókat és csökkenteni a nyugdíjakat.

A Tisza Pártnak ezt a három egyszerű pontot sem sikerül betartania – hangsúlyozta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

