Brüsszel adót emelne, hogy háborút finanszírozzon

A kormány újra a magyar emberek véleményét kéri. Orbán Balázs emlékeztetett: a nemzeti konzultációban most arról dönthetünk, támogatjuk-e Brüsszel háborús adóemeléseit.
Brüsszel bábjai adót akarnak emelni: megemelnék a személyi jövedelemadót, eltörölnék a fiatalok és az édesanyák adómentességét, sőt vagyonadót is bevezetnének. Orbán Balázs közösségi oldalára feltett videója arra figyelmeztet, hogy ezek az intézkedések újabb terheket jelentenének a magyar családoknak, miközben a kormány célja éppen az, hogy megvédje őket a háborús következményektől.
De miért akarnak adót emelni?
A válasz világos:
„Hogy abból fizessék az ukrán háború árát.”
A kormány szerint Brüsszel háborús döntéseiért nem a magyar embereknek kellene fizetniük.
„Tiltakozzunk az adóemelés ellen! Töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációt!”
– hangsúlyozza Orbán Balázs bejegyzése.
