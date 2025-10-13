Hírlevél

Rendkívüli

„Ez rosszul fog végződni” – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

Brüsszel adót emelne, hogy háborút finanszírozzon

A kormány újra a magyar emberek véleményét kéri. Orbán Balázs emlékeztetett: a nemzeti konzultációban most arról dönthetünk, támogatjuk-e Brüsszel háborús adóemeléseit.
Brüsszel bábjai adót akarnak emelni: megemelnék a személyi jövedelemadót, eltörölnék a fiatalok és az édesanyák adómentességét, sőt vagyonadót is bevezetnének. Orbán Balázs közösségi oldalára feltett videója arra figyelmeztet, hogy ezek az intézkedések újabb terheket jelentenének a magyar családoknak, miközben a kormány célja éppen az, hogy megvédje őket a háborús következményektől.

Orbán Balázs
Brüsszel bábjai újabb adókat akarnak kivetni a magyar emberekre – figyelmeztet Orbán Balázs. 
Forrás: AFP

De miért akarnak adót emelni?

A válasz világos: 

„Hogy abból fizessék az ukrán háború árát.” 

A kormány szerint Brüsszel háborús döntéseiért nem a magyar embereknek kellene fizetniük. 

A nemzeti konzultáció minden magyarnak lehetőség a véleménye elmondására

„Tiltakozzunk az adóemelés ellen! Töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációt!”

– hangsúlyozza Orbán Balázs bejegyzése.

 

