Brüsszel adót emelne, hogy háborút finanszírozzon

Brüsszel bábjai adót akarnak emelni: megemelnék a személyi jövedelemadót, eltörölnék a fiatalok és az édesanyák adómentességét, sőt vagyonadót is bevezetnének. Orbán Balázs közösségi oldalára feltett videója arra figyelmeztet, hogy ezek az intézkedések újabb terheket jelentenének a magyar családoknak, miközben a kormány célja éppen az, hogy megvédje őket a háborús következményektől.

Brüsszel bábjai újabb adókat akarnak kivetni a magyar emberekre – figyelmeztet Orbán Balázs.

Forrás: AFP

De miért akarnak adót emelni?

A válasz világos:

„Hogy abból fizessék az ukrán háború árát.”

A kormány szerint Brüsszel háborús döntéseiért nem a magyar embereknek kellene fizetniük.