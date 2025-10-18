Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Az egész világ Zelenszkijn röhög – csúnyán pofára esett

Most történik!

A McLarenek kiesése után újabb sokkoló ütközés az amerikai sprintfutamon – ÉLŐ

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Brüsszel diktál, a Tisza végrehajt

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs a Facebookon figyelmeztetett: az Európai Bizottság a következő uniós költségvetést ahhoz kötné, hogy az országok megszorító nyugdíjreformokat hajtsanak végre. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez megmagyarázza, miért lebegtet nyugdíjadót a Tisza Párt – Brüsszel elvárásait hajtanák végre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsBrüsszelTisza Pártnyugdíjadó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója „Brüsszel diktál, a Tisza végrehajt!” címmel tett közzé bejegyzést a Facebookon. A politikus szerint nem véletlen, hogy a Tisza Párt nyugdíjadóról beszél, hiszen az Európai Bizottság nyugdíjreformot vár el minden tagállamtól.

Orbán Balázs a Harcosok Klubjában nyilatkozik (Fotó: Facebook/Orbán Balázs / Facebook/Orbán Balázs)
Orbán Balázs a Harcosok Klubjában nyilatkozik (Fotó: Facebook/Orbán Balázs / Facebook/Orbán Balázs)

Most már világos, miért lebegtet nyugdíjadót a Tisza Párt: Brüsszel nyugdíjreformot vár el mindenkitől. Ez pedig pontosan azt jelenti, amit a Tisza mond

 – írta Orbán Balázs.

A bejegyzésben a politikus három pontban foglalta össze, mit jelent ez:

  • túl bőkezű a nyugdíjrendszer, meg kell adóztatni a nyugdíjakat (akár 10-20%-ra),
  • el kell törölni a 13. havi nyugdíjat,
  • el kell törölni a Nők40 programot.

Aki nem hajtja végre ezeket az intézkedéseket, kevesebb uniós pénzhez juthat 2028 után. Az Európai Bizottság attól tart, hogy az „elöregedő” társadalmak és a csökkenő születésszám pénzügyi válságot hozhat Európában, ezért a kétezermilliárd eurós következő költségvetés támogatásait a nyugdíjrendszerek „megszorító reformjához” kötné.

– zárta a politikus bejegyzését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!