Orbán Balázs: Brüsszel diktál, a Tisza végrehajt

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója „Brüsszel diktál, a Tisza végrehajt!” címmel tett közzé bejegyzést a Facebookon. A politikus szerint nem véletlen, hogy a Tisza Párt nyugdíjadóról beszél, hiszen az Európai Bizottság nyugdíjreformot vár el minden tagállamtól.

Orbán Balázs a Harcosok Klubjában nyilatkozik (Fotó: Facebook/Orbán Balázs / Facebook/Orbán Balázs)

Most már világos, miért lebegtet nyugdíjadót a Tisza Párt: Brüsszel nyugdíjreformot vár el mindenkitől. Ez pedig pontosan azt jelenti, amit a Tisza mond

– írta Orbán Balázs.

A bejegyzésben a politikus három pontban foglalta össze, mit jelent ez:

túl bőkezű a nyugdíjrendszer, meg kell adóztatni a nyugdíjakat (akár 10-20%-ra),

el kell törölni a 13. havi nyugdíjat,

el kell törölni a Nők40 programot.

Aki nem hajtja végre ezeket az intézkedéseket, kevesebb uniós pénzhez juthat 2028 után. Az Európai Bizottság attól tart, hogy az „elöregedő” társadalmak és a csökkenő születésszám pénzügyi válságot hozhat Európában, ezért a kétezermilliárd eurós következő költségvetés támogatásait a nyugdíjrendszerek „megszorító reformjához” kötné.

– zárta a politikus bejegyzését.