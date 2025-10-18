Orbán Balázs: Brüsszel diktál, a Tisza végrehajt

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója „Brüsszel diktál, a Tisza végrehajt!” címmel tett közzé bejegyzést a Facebookon. A politikus szerint nem véletlen, hogy a Tisza Párt nyugdíjadóról beszél, hiszen az Európai Bizottság nyugdíjreformot vár el minden tagállamtól.
Most már világos, miért lebegtet nyugdíjadót a Tisza Párt: Brüsszel nyugdíjreformot vár el mindenkitől. Ez pedig pontosan azt jelenti, amit a Tisza mond
– írta Orbán Balázs.
A bejegyzésben a politikus három pontban foglalta össze, mit jelent ez:
- túl bőkezű a nyugdíjrendszer, meg kell adóztatni a nyugdíjakat (akár 10-20%-ra),
- el kell törölni a 13. havi nyugdíjat,
- el kell törölni a Nők40 programot.
Aki nem hajtja végre ezeket az intézkedéseket, kevesebb uniós pénzhez juthat 2028 után. Az Európai Bizottság attól tart, hogy az „elöregedő” társadalmak és a csökkenő születésszám pénzügyi válságot hozhat Európában, ezért a kétezermilliárd eurós következő költségvetés támogatásait a nyugdíjrendszerek „megszorító reformjához” kötné.
– zárta a politikus bejegyzését.