Orbán Balázs: Ukrajna érdekében Brüsszel módosítaná az uniós szabályokat

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon reagált a Politico friss értesülésére, amely szerint az Európai Parlamentben olyan javaslat készül, amely lehetővé tenné új tagállamok, köztük Ukrajna felvételét teljes szavazati jog nélkül.

A lap uniós tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a döntéshozatali rendszer átalakítása után kapnának csak teljes jogokat az új tagállamok – amikor az egyes tagok vétójoga már korlátozottabb lenne. Egy uniós diplomata szerint a Bizottság még az eljárást is felgyorsíthatná, ha a tárgyalásokat formális jóváhagyás nélkül vinné tovább,

vagyis nem kellene minden lépésnél mind a huszonhét tagállam beleegyezése.

Orbán Balázs szerint ez a stratégia illeszkedik abba a „háborús logikába”, amely szerinte évek óta uralja az uniós politikát. Mint írta:

A brüsszeli elit bármire hajlandó lenne Ukrajna EU-csatlakozása érdekében – még az Európai Unió alapvető játékszabályainak módosítására is.

A politikai igazgató szerint ugyanazok a körök, akik a háborús és szankciós politikát erőltetik, most az uniós bővítést is politikai fegyverként használnák. Hozzátette:

ezek a szereplők ma elutasítóan viszonyulnak az előkészítés alatt álló budapesti Trump–Putyin-találkozóhoz is, amely szerinte a békés rendezés felé mutathatna.

Orbán Balázs hangsúlyozta:

„Magyarország álláspontja egyértelmű: nem támogatjuk egy háborúban álló ország uniós csatlakozását, és elutasítunk minden kísérletet, amely a tagállami jogok gyengítésére vagy a szuverenitás feladására irányul.”