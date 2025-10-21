Orbán Balázs: Ukrajna érdekében Brüsszel módosítaná az uniós szabályokat

Hírlevél

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brüsszeli elit Ukrajna uniós csatlakozása érdekében akár az EU alapvető szabályait is módosítaná. A Politico értesülései szerint az új tagállamokat szavazati jog nélkül is bevennék az unióba.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon reagált a Politico friss értesülésére, amely szerint az Európai Parlamentben olyan javaslat készül, amely lehetővé tenné új tagállamok, köztük Ukrajna felvételét teljes szavazati jog nélkül.

Orbán Balázs
Orbán Balázs
Fotó: Trenka Attila

A lap uniós tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a döntéshozatali rendszer átalakítása után kapnának csak teljes jogokat az új tagállamok – amikor az egyes tagok vétójoga már korlátozottabb lenne. Egy uniós diplomata szerint a Bizottság még az eljárást is felgyorsíthatná, ha a tárgyalásokat formális jóváhagyás nélkül vinné tovább, 

vagyis nem kellene minden lépésnél mind a huszonhét tagállam beleegyezése.

Orbán Balázs szerint ez a stratégia illeszkedik abba a „háborús logikába”, amely szerinte évek óta uralja az uniós politikát. Mint írta:

A brüsszeli elit bármire hajlandó lenne Ukrajna EU-csatlakozása érdekében – még az Európai Unió alapvető játékszabályainak módosítására is.

A politikai igazgató szerint ugyanazok a körök, akik a háborús és szankciós politikát erőltetik, most az uniós bővítést is politikai fegyverként használnák. Hozzátette: 

ezek a szereplők ma elutasítóan viszonyulnak az előkészítés alatt álló budapesti Trump–Putyin-találkozóhoz is, amely szerinte a békés rendezés felé mutathatna.

Orbán Balázs hangsúlyozta:
„Magyarország álláspontja egyértelmű: nem támogatjuk egy háborúban álló ország uniós csatlakozását, és elutasítunk minden kísérletet, amely a tagállami jogok gyengítésére vagy a szuverenitás feladására irányul.”

 

