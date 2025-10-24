Orbán Balázs: Európának készülnie kell egy budapesti békecsúcsra

Orbán Balázs a közösségi oldalán arra hívja fel egy videós üzenetben a figyelmet, hogy továbbra is jó esélye van a Budapestre tervezett béke csúcstalálkozó megvalósulásának.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint komoly esély van arra, hogy a világ nagyhatalmai közötti béketárgyalások végül Budapesten csúcsosodjanak ki. Orbán Balázs szerint az amerikai–orosz tárgyalások már zajlanak, és Magyarország nyitott arra, hogy a két fél elnöki szintű találkozójának házigazdája legyen. Fotó: MTI/Ruprech Judit

Orbán Balázs szerint a magyar főváros nemcsak földrajzi elhelyezkedése, hanem politikai szerepvállalása miatt is ideális helyszíne lehet a béke csúcstalálkozónak

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szerint egyre reálisabb, hogy a nemzetközi diplomácia egyik kulcsfontosságú találkozójára a magyar fővárosban kerülhet sor.

Európának készülnie kell egy budapesti békecsúcsra!”

- fogalmazott Orbán Balázs legújabb videós üzenetében.

Európának fel kell készülnie egy budapesti békecsúcsra. Erre jó esély van”

- hangsúlyozta Orbán Balázs.

A politikus kiemelte, hogy a rendelkezésre álló információk szerint az amerikai-orosz tárgyalások már zajlanak, amik egy összetett, hosszú diplomáciai műveletsor részeként akár a két fél elnöki szintű találkozójához is eljuthatnak.

Ez egy nagyon bonyolult és összefüggő diplomáciai műveletsor, amit az amerikaiak hajtanak végre. Reméljük, hogy sikerrel járnak, és hogyha már ott tart a tárgyalás, hogy a két elnöknek érdemes találkoznia, akkor a nyitottság mindkét fél részéről továbbra is megvan, hogy ez Budapesten történjen meg.”

Orbán Balázs szerint a magyar főváros nemcsak földrajzi elhelyezkedése, hanem politikai szerepvállalása miatt is ideális helyszíne lehet egy ilyen találkozónak. Magyarország kezdettől fogva a békepárti álláspontot képviseli, és százezrek vonultak fel a Békemeneten is, hogy ezt demonstrálják a világnak.

Itt este is jó lenni Brüsszelben, de sokkal jobb lenni Budapesten, ahol egy nagy békemeneten tudtok demonstrálni azt, hogy Magyarország egységes a béke irányába"

- mondta Orbán Balázs.