Magyar Péter mindent elmondott arról, miért akar a Tisza hozzányúlni a nyugdíjakhoz

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani... ez igaz a nyugdíjrendszerre”

– kezdődik a videó Tarr Zoltán szavaival, amit Magyar Péter tolmácsol.

Magyar Péter előszeretettel használja az AI-t, most Orbán Balázs ellene fordította. Fotó: Facebook

Orbán Balázs ezzel a videóval mutat rá, hogy a Tisza Párt közössége egy az egyben Magyar Péter gondolatait közvetítik. Amit ők mondanak, azt tulajdonképpen Magyar Péter mondja.

Ebben a videóban, ami attól függetlenül, hogy teljes egészében AI, csak és kizárólag korábban elhangzott mondatok hangzanak el Tarr Zoltántól, Petschnig Mária Zitától és Simonovits Andrástól.

A gondolatok minden esetben a nyugdíjjakkal foglalkoznak, ahogy azt fentebb már Tarr Zoltántól idéztük, de a videóban Petschnig Mária Zita is megjegyzi, hogy:

Igazságtalan a 13. havi nyugdíj!”

Amit oszt Simonovits András is, aki emellett, még