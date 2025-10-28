Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Orbán Balázs

Magyar Péter mindent elmondott arról, miért akar a Tisza hozzányúlni a nyugdíjakhoz

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy a Mesterséges Intelligencia által létrehozott videót osztott meg közösségi oldalán Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, melyben a Tisza Párt tagjainak mondatait adja Magyar Péter szájába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsTarr ZoltánPetschnig Mária ZitaSimonovits AndrásMagyar Péter

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani... ez igaz a nyugdíjrendszerre”

 – kezdődik a videó Tarr Zoltán szavaival, amit Magyar Péter tolmácsol.

Orbán Balázs Magyar Péter AI
Magyar Péter előszeretettel használja az AI-t, most Orbán Balázs ellene fordította. Fotó: Facebook

Orbán Balázs ezzel a videóval mutat rá, hogy a Tisza Párt közössége egy az egyben Magyar Péter gondolatait közvetítik. Amit ők mondanak, azt tulajdonképpen Magyar Péter mondja.

Ebben a videóban, ami attól függetlenül, hogy teljes egészében AI, csak és kizárólag korábban elhangzott mondatok hangzanak el Tarr Zoltántól, Petschnig Mária Zitától és Simonovits Andrástól

A gondolatok minden esetben a nyugdíjjakkal foglalkoznak, ahogy azt fentebb már Tarr Zoltántól idéztük, de a videóban Petschnig Mária Zita is megjegyzi, hogy:

Igazságtalan a 13. havi nyugdíj!”

Amit oszt Simonovits András is, aki emellett, még 

kicsit csökkentené is a nyugdíjakat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!