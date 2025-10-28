Orbán Balázs: Ez a Tisza nyugdíjcsökkentési programja

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt nyugdíjpolitikája a magasabb nyugdíjak megadóztatásán, a kedvezményes programok leépítésén és a rendszer „megszorító” átalakításán alapul. A Orbán Balázs által közzétett videóban egymás után hangzanak el a Tisza Párt szakértőinek kijelentései, amelyek szerinte világossá teszik: a párt kész csökkenteni a nyugdíjakat, ha kormányra kerül.

Itt van minden, amit a Tisza Párt nyugdíjcsökkentési programjáról tudni érdemes”

- írta Orbán Balázs.

A bejegyzés videós részében levő felvételeken több szakértő is arról beszél, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem kell fenntartani” és „reformokra van szükség”.

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre”

- hangzik el az egyik idézet a videóban.

Egy másik szakértő kifejezetten arról beszél, hogy a nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, és „az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kéne”. A nyilatkozók szerint mindezt nem a választás előtt, hanem utána kellene részletezni, vagyis a választók elől eltitkolt megszorításokról lehet szó.

A videóban elhangzik a „degresszió” fogalma is, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a magasabb nyugdíjakat plusz adókkal terhelnék, csökkentenék.

A legmagasabb nyugdíjakat, mondjuk plusz 10–20 százalékkal megadóztatják. Mielőtt kihirdetik, levesznek. Na most ezt a degressziót lehetne fokozni”

- idézte az egyik tiszás szakértő szavait Orbán Balázs videója.