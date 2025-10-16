Orbán Balázs: Brüsszel 5 éven belül háborúba vinné Európát

Újabb háborús forgatókönyv körvonalazódik Brüsszelben – erről ír a közösségi oldalán Orbán Balázs.

A brüsszeli vezetés 2030-ra háborús felkészülési tervet dolgozott ki, amely többek között közös fegyvervásárlást, adóemelést és megszorításokat is előírna – hívja fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs Kép: Facebook

Orbán Balázs: Brüsszel háborús gépezetté alakítaná az Európai Uniót, amit Magyarország nem támogat

A politikai igazgató szerint a Politico által megszerzett belső dokumentum egy átfogó tervet tartalmaz, amelynek célja, hogy 2030-ra az Európai Unió készen álljon egy esetleges fegyveres konfliktusra Oroszországgal.

A Politico által megszerzett dokumentum szerint az Európai Unió vezetése egy olyan tervet dolgozott ki, amelynek célja, hogy 2030-ra az EU készen álljon egy esetleges háborúra Oroszországgal”

– fogalmazott Orbán Balázs.

A dokumentum értelmében a tagállamokat 2027-ig arra köteleznék, hogy legalább 40 százalékban közösen vásároljanak fegyvereket, 2030-ra pedig a fegyverbeszerzések 60 százaléka EU-s vagy ukrán gyártásból származna. A terv része továbbá az is, hogy a finanszírozást adóemelésekkel és megszorításokkal fedezzék.

Ennek érdekében a brüsszeli elit mindenhol adóemeléseket és megszorító intézkedéseket kényszerít ki a kormányok részéről - ezért szorgalmazzák hazai szövetségeseik az szja-emelést, a vállalkozások terheinek emelését, a nyugdíjak adóztatását”

– írta Orbán Balázs.

A politikai igazgató szerint ezzel Brüsszel háborús gépezetté alakítaná az Európai Uniót, amit Magyarország nem támogat.

Magyarország álláspontja világos: a béke és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb számunkra, ezért nem akarunk belesodródni semmilyen háborúba, és nem akarjuk, hogy Brüsszel háborús gépezetté alakítsa az Európai Uniót”

– hangsúlyozta Orbán Balázs, aki szerint a konfliktus további eszkalálása nem erősíti, hanem épp ellenkezőleg, gyengíti Európa biztonságát. A megoldást szerinte ezért nem a háborúban, hanem a diplomáciában kell keresni.

Nem hiszünk abban, hogy Európa biztonságát a háború eszkalálása teremti meg – a békét csak a kapcsolatok diplomáciai úton történő rendezésével lehet elérni. Elég volt a háborús pszichózisból!”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.