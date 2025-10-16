Orbán Balázs: Brüsszel 5 éven belül háborúba vinné Európát

Újabb háborús forgatókönyv körvonalazódik Brüsszelben – erről ír a közösségi oldalán Orbán Balázs.
Orbán Balázs: Brüsszel háborús gépezetté alakítaná az Európai Uniót, amit Magyarország nem támogat
A politikai igazgató szerint a Politico által megszerzett belső dokumentum egy átfogó tervet tartalmaz, amelynek célja, hogy 2030-ra az Európai Unió készen álljon egy esetleges fegyveres konfliktusra Oroszországgal.
A Politico által megszerzett dokumentum szerint az Európai Unió vezetése egy olyan tervet dolgozott ki, amelynek célja, hogy 2030-ra az EU készen álljon egy esetleges háborúra Oroszországgal”
– fogalmazott Orbán Balázs.
A dokumentum értelmében a tagállamokat 2027-ig arra köteleznék, hogy legalább 40 százalékban közösen vásároljanak fegyvereket, 2030-ra pedig a fegyverbeszerzések 60 százaléka EU-s vagy ukrán gyártásból származna. A terv része továbbá az is, hogy a finanszírozást adóemelésekkel és megszorításokkal fedezzék.
Ennek érdekében a brüsszeli elit mindenhol adóemeléseket és megszorító intézkedéseket kényszerít ki a kormányok részéről - ezért szorgalmazzák hazai szövetségeseik az szja-emelést, a vállalkozások terheinek emelését, a nyugdíjak adóztatását”
– írta Orbán Balázs.
A politikai igazgató szerint ezzel Brüsszel háborús gépezetté alakítaná az Európai Uniót, amit Magyarország nem támogat.
Magyarország álláspontja világos: a béke és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb számunkra, ezért nem akarunk belesodródni semmilyen háborúba, és nem akarjuk, hogy Brüsszel háborús gépezetté alakítsa az Európai Uniót”
– hangsúlyozta Orbán Balázs, aki szerint a konfliktus további eszkalálása nem erősíti, hanem épp ellenkezőleg, gyengíti Európa biztonságát. A megoldást szerinte ezért nem a háborúban, hanem a diplomáciában kell keresni.
Nem hiszünk abban, hogy Európa biztonságát a háború eszkalálása teremti meg – a békét csak a kapcsolatok diplomáciai úton történő rendezésével lehet elérni. Elég volt a háborús pszichózisból!”
– zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.