Orbán Balázs a békecsúcsról és sorkatonaság-petícióról a Harcosok órájában

Orbán Balázs a Harcosok órája műsorában idézte fel, hogyan értesült arról, hogy Magyarország meghívót kap a Sarm es-Sejkben rendezett közel-keleti békecsúcsra. „Pont az örmény meccsen ültem, amikor érkezett az üzenet, hogy hamarosan meghívót kapunk, amelyen nem sok európai partner lesz ott, de ezzel is szeretnék elismerni a munkánkat, amit Európán belül Magyarország képvisel” – mondta.

Orbán Balázs a Harcosok órájában (Fotó: YouTube képernyőfotó)

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a magyar kormány régóta higgadtan képviseli, hogy szuverén külpolitika működik az országban.

Az a logika, hogy minden nagyhatalommal jó viszonyt ápolunk, működik

– fogalmazott.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy bár a békecsúcson nem, de más csatornákon keresztül folyamatosak a megbeszélések az amerikai féllel az ukrán–orosz háború kapcsán. „Ezt a háborút Bidenék robbantották ki. Ha valaki biztonságot, vagy fegyverrendszereket akar vásárolni, természetesen mindenkivel leülnek tárgyalni az amerikaiak, de ők nem fogják stratégiai célként tekinteni ezt a háborút, nem fognak a teljes NATO-támogatással Ukrajna mögé állni. Az Európai Unió az ukrán háború stratégiai ügynöke” – vélekedett.

Hozzátette, attól tart, hogy a háború folytatásával Európát egyre inkább kiszorítják a tárgyalásokból. „Nagyon félek, hogy ennek az lesz a vége, hogy Európát nem fogják odaengedni a tárgyalóasztalhoz. De Magyarországnak akkor is vannak érdekei, amelyeket érvényesíteni kell” – fogalmazott.

Orbán Balázs kijelentette, a magyar kormány nem akar másokra kényszeríteni semmit, de azt sem fogadja el, hogy rákényszerítsenek olyan döntéseket, amelyek nem szolgálják Magyarország érdekeit.

A politikus szerint az Európai Unió háborús készülődése aggasztó fejlemény.

Három és fél év alatt eljutottunk odáig, hogy arccal beleállnak és azt mondják: Európának az a jövője, hogy le kell győzni az oroszokat, és ennek mentén a forrásokat oda kell adni Ukrajnának

– mondta. Úgy látja, döntő hónapok következnek, Brüsszel pedig mindent megtesz azért, hogy olyan kormányok legyenek az uniós tagállamok élén, amelyek ezt a politikát támogatják.