Orbán Balázs a békecsúcsról és sorkatonaság-petícióról a Harcosok órájában

Orbán Balázs a Harcosok órája műsorában idézte fel, hogyan értesült arról, hogy Magyarország meghívót kap a Sarm es-Sejkben rendezett közel-keleti békecsúcsra. „Pont az örmény meccsen ültem, amikor érkezett az üzenet, hogy hamarosan meghívót kapunk, amelyen nem sok európai partner lesz ott, de ezzel is szeretnék elismerni a munkánkat, amit Európán belül Magyarország képvisel” – mondta.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a magyar kormány régóta higgadtan képviseli, hogy szuverén külpolitika működik az országban.
Az a logika, hogy minden nagyhatalommal jó viszonyt ápolunk, működik
– fogalmazott.
Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy bár a békecsúcson nem, de más csatornákon keresztül folyamatosak a megbeszélések az amerikai féllel az ukrán–orosz háború kapcsán. „Ezt a háborút Bidenék robbantották ki. Ha valaki biztonságot, vagy fegyverrendszereket akar vásárolni, természetesen mindenkivel leülnek tárgyalni az amerikaiak, de ők nem fogják stratégiai célként tekinteni ezt a háborút, nem fognak a teljes NATO-támogatással Ukrajna mögé állni. Az Európai Unió az ukrán háború stratégiai ügynöke” – vélekedett.
Hozzátette, attól tart, hogy a háború folytatásával Európát egyre inkább kiszorítják a tárgyalásokból. „Nagyon félek, hogy ennek az lesz a vége, hogy Európát nem fogják odaengedni a tárgyalóasztalhoz. De Magyarországnak akkor is vannak érdekei, amelyeket érvényesíteni kell” – fogalmazott.
Orbán Balázs kijelentette, a magyar kormány nem akar másokra kényszeríteni semmit, de azt sem fogadja el, hogy rákényszerítsenek olyan döntéseket, amelyek nem szolgálják Magyarország érdekeit.
A politikus szerint az Európai Unió háborús készülődése aggasztó fejlemény.
Három és fél év alatt eljutottunk odáig, hogy arccal beleállnak és azt mondják: Európának az a jövője, hogy le kell győzni az oroszokat, és ennek mentén a forrásokat oda kell adni Ukrajnának
– mondta. Úgy látja, döntő hónapok következnek, Brüsszel pedig mindent megtesz azért, hogy olyan kormányok legyenek az uniós tagállamok élén, amelyek ezt a politikát támogatják.
A Tisza Párt ukrán adatszivárgási botrányával kapcsolatban Orbán Balázs kifejtette, hogy ezekben a helyzetekben bele kell állni a vitákba, még akkor is, ha konfliktusokat okoznak. Mint mondta, el kell magyarázni, hogy Magyarország nem oroszbarát vagy ukránbarát politikát folytat, hanem kizárólag magyarbarát külpolitikát.
Higgadtnak és megfontoltnak kell lenni, de valójában olyan a geopolitikai helyzet, hogy az drámai. Van egy Kijev–Brüsszel tengely, amelynek az a célja, hogy kiüssék a magyar kormányt a helyéről, ennek érdekében pedig mindent szabad: bűncselekményeket lehet elkövetni, pénzügyi zsarolást lehet alkalmazni, álhírbotrányokat lehet elindítani, erőszakoskodni felelősségre vonás nélkül
– fogalmazott. Hozzátette, erre a helyzetre reagálnia kell a Fidesz–KDNP-nek, meg kell védeni a magyar pozíciót, és világosan be kell mutatni, hogy ezek a folyamatok a magyar jövőről szólnak.
A brüsszeli háborús tervekkel kapcsolatban indított háborúellenes aláírásgyűjtés is szóba került a műsorban. Németh Balázs felidézte, hogy a napokban személyesen kereste fel a Tisza Párt standját, ahol – mint mondta – legnagyobb meglepetésére több tiszás aktivista is aláírta a Fidesz kezdeményezését. „Még a tiszások is békét szeretnének, és aláírták ezt a paksamétát” – mondta a műsorvezető, aki a helyszínen készült felvételt is bemutatta.
Orbán Balázs ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a magyar ellenzék korábban nyíltan képviselte a brüsszeli álláspontokat, ám miután rendre vereséget szenvedtek, taktikát váltottak. „De ez ugyanaz az ellenzék, csak most már azt mondják, hogy ez nem fontos, meg erről miért kell beszélni, majd jönnek azok a Tarr Zoltán-féle elszólások, hogy nem szabad mindent elmondani. Az adóemelést úgy tálalják, hogy adócsökkentést terveznek – egy teljes átverésshow zajlik” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar emberek nem hagyják magukat megtéveszteni.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a jelenlegi háborús helyzetben különösen fontos, hogy mindenki tisztán lássa, ki mit képvisel és milyen érdekeket szolgál. „Most nagyon nehéz helyzet áll fenn, a háborús készülődésben nagyon fontos, hogy ki mit képvisel, hova van bekötve, mik a valódi szándékai – ezt minden magyar állampolgárnak érdemes feltennie” – mondta Orbán Balázs.
Orbán Balázs reagált Puzsér Róbert szavaira is, aki egy podcastműsorban arról beszélt, hogy a Fideszt legfeljebb az válthatja le, ha a nyugdíjasok egy része 2029-re már nem él. A miniszterelnök politikai igazgatója erre úgy reagált, hogy a választók meggyőzésének nem a sértegetés az útja. „Ha meg szeretnénk győzni a választókat, akkor nem sértegetni kell őket, hanem olyan ajánlatot kell nekik adni, ami meggyőzi őket. Nekünk van ajánlatunk azoknak, akik most fognak belépni a nyugdíjas korba, ahogyan a fiataloknak is van ajánlatunk, akik majd most lépnek be a választókorba” – mondta.
Orbán Balázs szerint ez a hozzáállás is jól mutatja, miért van nehéz helyzetben a baloldal. „Ezzel a mentalitással még sok gondja lesz a baloldalnak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a fiatalok elvándorlásával kapcsolatban is kedvező tendencia látszik. Mint mondta, az utóbbi években megállt a kivándorlás, és egyre többen térnek haza. Ennek oka szerinte, hogy Nyugat-Európában romlott a közbiztonság, miközben Magyarországon a gazdasági felzárkózásnak köszönhetően egyre versenyképesebbek a fizetések és a megélhetési feltételek.
„Fontos, hogy a fiatalok utazgassanak, világot lássanak. Ugyanakkor minél többet utazik a világban és tapasztal az ember, annál inkább azt érzi, hogy mennyire jó hely ez az ország” – zárta gondolatait Orbán Balázs.