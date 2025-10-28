Hírlevél

Rendkívüli!

Putyin bejelentése után kitört a pánik: ez lehet a fordulópont a háborúban

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Így rombolnák le a jogállamiságot lengyel mintára Magyarországon is

1 órája
Megrázó dokumentumfilm mutatja be, hogyan lehet a „jogállamiság” jelszavával szisztematikusan lebontani egy ország szuverenitását és demokratikus rendjét – mindezt Lengyelország példáján keresztül. A Taking Over című alkotást Marcin Tulicki rendezésében mutatták be kedden este az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Mathias Corvinus Collegium szervezésében. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tájékoztatott: az esemény után a magyar–lengyel együttműködés és a V4-es partnerség jövőjéről is egyeztettek.
Orbán BalázsLengyelországdokumentumfilm

Egy dokumentumfilm, amely bemutatja, hogyan rombolták le a szuverenitást és a demokratikus rendet Lengyelországban, miközben a „jogállamiság” hívószava mögé bújtak Tegnap este a Mathias Corvinus Collegium - MCC szervezésében mutatták be Marcin Tulicki lengyel újságíró-rendező Taking Over című dokumentumfilmjét az Uránia Nemzeti Filmszínházban – számolt be róla Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

lengyel, magyar, orbán, balázs, film
 Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tájékoztatott: az esemény után a magyar–lengyel együttműködés és a V4-es partnerség jövőjéről is egyeztettek Fotó: Gyurkovits Tamas

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette: a film a közelmúlt lengyel politikai eseményeit dolgozza fel, és megdöbbentő pontossággal mutatja be, hogyan vette át a hatalmat Donald Tusk baloldali kormánya, miként foglalták el az állami intézményeket és a közmédiát, valamint hogyan indítottak politikailag motivált eljárásokat az ellenfeleik ellen. 

 

Lengyelek és magyarok a V4 jövőjéről

A vetítést követően Zbigniew Ziobro, Lengyelország korábbi igazságügyi minisztere és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélgettek a film tanulságairól, a lengyel belpolitikai helyzetről, valamint a magyar–lengyel együttműködés és a V4-es partnerség jövőjéről.

Mint írta, a lengyel példa is jól mutatja, hogy elegendő egyetlen rossz döntés ahhoz, hogy a balos politika átvegye a hatalmat, és tomboljon.

 

