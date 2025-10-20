Orbán Balázs: A kedvezményeket nem megszüntetni kell, hanem bővíteni

„Magyarországon a gyermekek és a gyermekeket nevelő szülők jelentős adókedvezményben részesülnek, ráadásul ezt az adókedvezményt meg is tudjuk most növelni július 1-től 50 százalékkal és január 1-jétől még egyszer 50 százalékkal” – mondta el Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója videó bejegyzésében.

Budapest, 2025. május 8. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Orbán Balázs szerint a családi adókedvezményre szükség van

A miniszterelnök politikai igazgatója a nemzeti konzultáció második kérdésével kapcsolatban elmondta, szerinte rendkívül fontos a családi adórendszer, ami támogatja a gyerekvállalást és segíti a gyermeket nevelő szülőket.

Azt is hozzátette, hogy ezt nem mindenki gondolja így,

Brüsszel évek óta mondja, hogy azt vezessük ki, és vannak magyarországi pártok is, akik így gondolják.

Orbán ezzel szemben leszögezi: