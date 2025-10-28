Orbán Balázs: Töltse ki a konzultációt, csatlakozzon a brüsszeli háborús tervek elleni mozgalomhoz!

Zajlik a háborúellenes aláírásgyűjtés és a háborús adótervek, gazdasági tervek elleni nemzeti konzultáció is. „Álljunk ki együtt a béke mellett” – hívta fel a figyelmet a konzultáció és aláírásgyűjtés fontosságára Orbán Balázs.
„Töltsék ki a nemzeti konzultációt és aláírásukkal csatlakozzanak a brüsszeli háborús tervek elleni mozgalomhoz” – hívta fel a figyelmet a konzultáció és aláírásgyűjtés fontosságára Orbán Balázs.
Orbán Balázs a konzultáció fontossága mellett érvelt
A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta, a Békemenet fantasztikus demonstráció volt a háború ellen és a béke mellett, de zajlik a háború ellenes aláírásgyűjtés is és a háborús adótervek, gazdasági tervek elleni nemzeti konzultáció.
Ennek fontossága kapcsán arra biztatott Orbán Balázs, hogy
„Írják alá, töltsék ki, küldjék vissza, álljunk ki együtt a béke mellett és a háború ellen.”
