Orbán Balázs: Töltse ki a konzultációt, csatlakozzon a brüsszeli háborús tervek elleni mozgalomhoz!

„Töltsék ki a nemzeti konzultációt és aláírásukkal csatlakozzanak a brüsszeli háborús tervek elleni mozgalomhoz” – hívta fel a figyelmet a konzultáció és aláírásgyűjtés fontosságára Orbán Balázs.

Orbán Balázs. A Békemenet fantasztikus demonstráció volt a háború ellen és a béke mellett

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/----------------- / MTI

Orbán Balázs a konzultáció fontossága mellett érvelt

A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta, a Békemenet fantasztikus demonstráció volt a háború ellen és a béke mellett, de zajlik a háború ellenes aláírásgyűjtés is és a háborús adótervek, gazdasági tervek elleni nemzeti konzultáció.

Ennek fontossága kapcsán arra biztatott Orbán Balázs, hogy