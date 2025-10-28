Hírlevél

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Töltse ki a konzultációt, csatlakozzon a brüsszeli háborús tervek elleni mozgalomhoz!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Zajlik a háborúellenes aláírásgyűjtés és a háborús adótervek, gazdasági tervek elleni nemzeti konzultáció is. „Álljunk ki együtt a béke mellett” – hívta fel a figyelmet a konzultáció és aláírásgyűjtés fontosságára Orbán Balázs.
Orbán BalázsBékemenetnemzeti konzultációaláírásgyűjtés

„Töltsék ki a nemzeti konzultációt és aláírásukkal csatlakozzanak a brüsszeli háborús tervek elleni mozgalomhoz” – hívta fel a figyelmet a konzultáció és aláírásgyűjtés fontosságára Orbán Balázs.

Orbán Balázs. A Békemenet fantasztikus demonstráció volt a háború ellen és a béke mellett, Budapest, 2025. október 23.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án. A Békemenet a Kossuth térre vonul, ahol ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Orbán Balázs. A Békemenet fantasztikus demonstráció volt a háború ellen és a béke mellett
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/----------------- / MTI

Orbán Balázs a konzultáció fontossága mellett érvelt

A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta, a Békemenet fantasztikus demonstráció volt a háború ellen és a béke mellett, de zajlik a háború ellenes aláírásgyűjtés is és a háborús adótervek, gazdasági tervek elleni nemzeti konzultáció.

Ennek fontossága kapcsán arra biztatott Orbán Balázs, hogy

„Írják alá, töltsék ki, küldjék vissza, álljunk ki együtt a béke mellett és a háború ellen.” 

 

