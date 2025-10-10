Magyar Péter és a kétezer titkosügynök esete – amikor a valóság már csak mellékszál

Orbán Balázs sorra veszi, miket látott és hallott a Tisza Párt vezetője az utóbbi időben: katonai kémszoftvereket, titkos AI-projekteket, sőt, kétezer ügynököt, akik állítólag minden mozdulatát figyelik. Most pedig odáig jutott, hogy a magyar titkosszolgálatot vádolja az önkénteseik adatainak kiszivárogtatásával.
A Magyar Péter ellen összeesküvő békaemberekkel és ürgebőrbe varrt titkosszolgálati akciókkal tetőfokára hágott a paranoia”
– írta Orbán Balázs.
És a kellemetlen valóság
A valóság ennél jóval egyszerűbb – és kellemetlenebb – a Tisza Párt számára. Mint fogalmazott, Magyar Péterék „összebútoroztak az ukránokkal a brüsszeli feletteseik utasítására”, és az önkénteseik adatait kezelő alkalmazást is ők fejlesztették – fogalmazott Orbán Balázs. Minden jel arra mutat, hogy ez a történet már nem politikai thriller, hanem biztonsági kockázat.