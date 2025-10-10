Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Orbán Balázs

Magyar Péter és a kétezer titkosügynök esete – amikor a valóság már csak mellékszál

Magyar Péter újabb összeesküvés-elméletére csattanós válasz érkezett a miniszterelnök politikai igazgatójától. Orbán Balázs szerint a Tisza Párt vezetőjénél tetőfokára hágott a paranoia.
Orbán BalázsTisza PártukránparanoiaMagyar Péter

Orbán Balázs sorra veszi, miket látott és hallott a Tisza Párt vezetője az utóbbi időben: katonai kémszoftvereket, titkos AI-projekteket, sőt, kétezer ügynököt, akik állítólag minden mozdulatát figyelik. Most pedig odáig jutott, hogy a magyar titkosszolgálatot vádolja az önkénteseik adatainak kiszivárogtatásával.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint a Tisza vezérénél új szinteket lépett a paranoia.
Fotó: Hatlaczk Balázs

A Magyar Péter ellen összeesküvő békaemberekkel és ürgebőrbe varrt titkosszolgálati akciókkal tetőfokára hágott a paranoia” 

– írta Orbán Balázs.

Kiszivárgott a levél: bajban Magyar Péter pártja az adatbotrány miatt

És a kellemetlen valóság

A valóság ennél jóval egyszerűbb – és kellemetlenebb – a Tisza Párt számára. Mint fogalmazott, Magyar Péterék összebútoroz­tak az ukránokkal a brüsszeli feletteseik utasítására, és az önkénteseik adatait kezelő alkalmazást is ők fejlesztették – fogalmazott Orbán Balázs. Minden jel arra mutat, hogy ez a történet már nem politikai thriller, hanem biztonsági kockázat.

