Magyar Péter és a kétezer titkosügynök esete – amikor a valóság már csak mellékszál

És a kellemetlen valóság

A valóság ennél jóval egyszerűbb – és kellemetlenebb – a Tisza Párt számára. Mint fogalmazott, Magyar Péterék „összebútoroz­tak az ukránokkal a brüsszeli feletteseik utasítására”, és az önkénteseik adatait kezelő alkalmazást is ők fejlesztették – fogalmazott Orbán Balázs. Minden jel arra mutat, hogy ez a történet már nem politikai thriller, hanem biztonsági kockázat.