Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik leleplezik a valós szándékát – reagált Orbán Balázs arra, hogy a Tisza Párt vezetője bejelentette: feljelentést tesz a róla készült mesterséges intelligenciás videók miatt.

A felvételeken egy MI-generált Magyar Péter arról beszél, milyen tervei vannak a Tisza Pártnak, köztük a nyugdíjadó bevezetése is felmerül. A videók először Orbán Balázs Facebook-oldalán jelentek meg, ahol a miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: Magyar Péter perrel és fenyegetéssel próbálja elhallgattatni azokat, akik kimondják az igazságot.

Fenyegetőzik, vádaskodik, perel. Az igazságot nem lehet elhallgattatni! A magyar embereknek joga van tudni, hogy mire számíthatnak a Tisza Párttól

– írta Orbán Balázs.

A politikus szerint a mesterséges intelligencia segítségével készült videók nem manipulációk, hanem bemutatják, mit gondolhat valójában Magyar Péter, ha nem a kampánykommunikációs paneleket ismételné.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Magyar Péternél kiverte a biztosítékot, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, milyen lenne, ha Magyar Péter az igazat mondaná a beszédeiben.