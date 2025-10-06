Újabb adatbotrány a Tiszánál: Orbán Balázs kiosztotta Magyar Pétert

Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Balázs

A Tisza Párt újabb adatszivárgási botrányba keveredett, közel húszezer ember személyes adata került ki egy nyilvános fórumra. Orbán Balázs szerint Magyar Péter most már ott tart, hogy bojkottot hirdet a sajtó ellen, mert kellemetlen neki az igazság.
Orbán BalázsTisza Pártadminbojkottapplikációszemélyes adatMagyar Péteradatszivárgás

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán részletezte az ügyet, ami lázban tartja a közvéleményt: egy ukrán céget bíztak meg az applikáció fejlesztésével, amelyben adminná tettek egy ukrán személyt. Nem sokkal később „valahogy” kiszivárgott közel húszezer ember személyes adata, amelyek fel is kerültek egy nyilvános fórumra. Orbán Balázs rámutatott: ahelyett, hogy a felelősséget vállalná, Magyar Péter inkább azon háborog, hogy a sajtó beszámolt az esetről.

Orbán Balázs
Magyar Péter amiatt bosszankodik, hogy napvilágra került az újabb adatszivárgás, és az adott média bojkottjára szólított fel - írta Orbán Balázs.
Forrás: AFP
Botrány: ukrán céghez kerülhettek a Tisza Párt felhasználóinak adatai

„Az a világ sose fog eljönni”

Rendkívül kellemetlen lehet ez Magyar Péternek, ha bojkottra szólít fel az adott médiummal szemben – de az a világ sose fog eljönni, hogy ő döntse el, miről értesülhetnek az emberek, és miről nem” 

– szögezte le a politikus.

