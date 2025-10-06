Újabb adatbotrány a Tiszánál: Orbán Balázs kiosztotta Magyar Pétert

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán részletezte az ügyet, ami lázban tartja a közvéleményt: egy ukrán céget bíztak meg az applikáció fejlesztésével, amelyben adminná tettek egy ukrán személyt. Nem sokkal később „valahogy” kiszivárgott közel húszezer ember személyes adata, amelyek fel is kerültek egy nyilvános fórumra. Orbán Balázs rámutatott: ahelyett, hogy a felelősséget vállalná, Magyar Péter inkább azon háborog, hogy a sajtó beszámolt az esetről.

Magyar Péter amiatt bosszankodik, hogy napvilágra került az újabb adatszivárgás, és az adott média bojkottjára szólított fel - írta Orbán Balázs.

Forrás: AFP