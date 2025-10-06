Újabb adatbotrány a Tiszánál: Orbán Balázs kiosztotta Magyar Pétert

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán részletezte az ügyet, ami lázban tartja a közvéleményt: egy ukrán céget bíztak meg az applikáció fejlesztésével, amelyben adminná tettek egy ukrán személyt. Nem sokkal később „valahogy” kiszivárgott közel húszezer ember személyes adata, amelyek fel is kerültek egy nyilvános fórumra. Orbán Balázs rámutatott: ahelyett, hogy a felelősséget vállalná, Magyar Péter inkább azon háborog, hogy a sajtó beszámolt az esetről.
Rendkívül kellemetlen lehet ez Magyar Péternek, ha bojkottra szólít fel az adott médiummal szemben – de az a világ sose fog eljönni, hogy ő döntse el, miről értesülhetnek az emberek, és miről nem”
– szögezte le a politikus.