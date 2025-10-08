Orbán Balázs: Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

A legfrissebb Ipsos-felmérés szerint Magyarország jelenleg Európa legbiztonságosabb országa: a magyarok mindössze 7 százaléka tart attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozata lesz. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója erről írt a legújabb bejegyzésében.

Orbán Balázs

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A politikus szerint ez a szám különösen kedvező, ha összevetjük más nyugat-európai országokkal: Svédországban az emberek 57, Franciaországban 36, Németországban pedig 29 százaléka fél attól, hogy bűncselekmény áldozata lesz.

Orbán Balázs: A migrációval nő az erőszak

Orbán Balázs úgy fogalmazott:

A nyugat-európai nagyvárosokban egyre gyakoribb az utcai erőszak, a szervezett bűnözés, és folyamatosan nő a biztonságérzet hiánya.

Szerinte Magyarország azért őrizhette meg biztonságát, mert a magyarok már a migrációs kvótákról szóló népszavazáson egyértelműen nemet mondtak a migránsországok politikájára.

„Ma nyugodtan élhetnek a magyarok, mert időben nemet mondtunk a migrációra, és következetesen meg is teszünk mindent, hogy megvédjük a határainkat – de a biztonság törékeny” – írta.

Politikai nyomás Brüsszelből

A politikai igazgató szerint Brüsszel továbbra is erőlteti a migrációs paktumot, és napi egymillió eurós bírsággal bünteti hazánkat, miközben olyan pártok hatalomra segítésén dolgozik, amelyek „kérdés nélkül végrehajtanák a brüsszeli követeléseket”.

Orbán Balázs szerint a kormány célja, hogy „a jövőben is a magyar emberek dönthessék el, hogy Magyarország biztonságos maradjon ebben a veszélyes világban”.