Nem fog hinni a szemének! Orbán Balázs leleplezte a liberális „káderképzőt"

„Sokan azt hitték, hogy a liberális hálózat Donald Trump alatt halálos sebet kapott. Valójában csak új formát öltött – és most visszatér" - kezdte a posztjában Orbán Balázs.

Orbán Balázs Fotó: MTI/Ruprech Judit

Orbán Balázs leleplezte a liberális „káderképzőt"

A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta, hogy Trump elnöksége alatt Washingtonban ugyan felszámolták a USAID-et és több liberális befolyási intézményt, a liberális ideológiai hálózat azonban nem tűnt el. Soros György mellé mára Barack Obama is felzárkózott: saját alapítványa, az Obama Foundation révén új szerepet vállal a nemzetközi befolyásépítésben.

Ez lényegét tekintve liberális „káderképző”, amely minden évben fiatal vezetőket toboroz világszerte. Chicagóban és New Yorkban képzik őket, majd a fiatalok a saját hazájukban – a hálózat támogatásával – politikai és társadalmi pozíciókat foglalnak el

- fejtette ki.

Magyarország és Lengyelország most a figyelem középpontjába került. Obama nyíltan kijelentette: e két ország a „globális autoriter hullám frontvonalában” áll. A hálózat újbóli mozgósítása nem véletlen. Mike Gonzalez, a The Heritage Foundation vezető kutatója a Washington Examinerben megjelent elemzésében hangsúlyozta: tavasszal választások várhatók Magyarországon, és Obama már egyértelműen a jelenlegi kormánnyal szemben foglalt állást.

Nem fogunk teret engedni semmilyen külső beavatkozásnak. Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek.

- fejezte be a posztját Orbán Balázs.