Orbán Balázs: Válság idején Orbán Viktor és Donald Trump diktálják a tempót

„A jó vezető nem sodródik az eseményekkel, hanem képes rendet teremteni a káoszban” – az MCC Leadership Konferencián ennek a gondolatnak a jegyében vizsgálták, hogyan lehet a változó világban bölcsen, mégis határozottan dönteni, és miként lehet a régi struktúrákat úgy összehangolni az új kihívásokkal, hogy azok ne akadályok, hanem lehetőségek legyenek. Orbán Balázs rámutatott:

Orbán Balázs az MCC Leadership Konferencián arról beszélt, milyen a jó vezető

Forrás: Kormány.hu

A jó vezető nem menedzseli a válságot, hanem megoldja!”

A kuratóriumi elnök szerint Orbán Viktor és Donald Trump is ezt a vezetői minőséget képviseli, amikor válsághelyzeteket nem elszenvednek, hanem stratégiai előnnyé formálnak.