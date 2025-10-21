Orbán Balázs: Válság idején Orbán Viktor és Donald Trump diktálják a tempót

„A jó vezető nem sodródik az eseményekkel, hanem képes rendet teremteni a káoszban” – az MCC Leadership Konferencián ennek a gondolatnak a jegyében vizsgálták, hogyan lehet a változó világban bölcsen, mégis határozottan dönteni, és miként lehet a régi struktúrákat úgy összehangolni az új kihívásokkal, hogy azok ne akadályok, hanem lehetőségek legyenek. Orbán Balázs rámutatott:
A jó vezető nem menedzseli a válságot, hanem megoldja!”
A kuratóriumi elnök szerint Orbán Viktor és Donald Trump is ezt a vezetői minőséget képviseli, amikor válsághelyzeteket nem elszenvednek, hanem stratégiai előnnyé formálnak.
Pozitív példa a jövő nemzedékeinek
Orbán Balázs rámutatott: Minél több fiatal sajátítja el ezt a szemléletet, annál erősebb és sikeresebb lesz Magyarország jövője. Ez a fajta vezetői gondolkodás az, amely nemcsak a jelen problémáira reagál, hanem képes jövőt építeni és új irányt mutatni a közösségének.