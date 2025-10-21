Orbán Balázs: Válság idején Orbán Viktor és Donald Trump diktálják a tempót

Hírlevél

A válságot nem kezelni kell, hanem megoldani – ez állt az idei MCC Leadership Konferencia középpontjában. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnöke szerint a vezető ereje abban mutatkozik meg, hogyan alakítja át a káoszt iránnyá.
„A jó vezető nem sodródik az eseményekkel, hanem képes rendet teremteni a káoszban” – az MCC Leadership Konferencián ennek a gondolatnak a jegyében vizsgálták, hogyan lehet a változó világban bölcsen, mégis határozottan dönteni, és miként lehet a régi struktúrákat úgy összehangolni az új kihívásokkal, hogy azok ne akadályok, hanem lehetőségek legyenek. Orbán Balázs rámutatott: 

Orbán Balázs az MCC Leadership Konferencián arról beszélt, milyen a jó vezető
A jó vezető nem menedzseli a válságot, hanem megoldja!” 

A kuratóriumi elnök szerint Orbán Viktor és Donald Trump is ezt a vezetői minőséget képviseli, amikor válsághelyzeteket nem elszenvednek, hanem stratégiai előnnyé formálnak.

Pozitív példa a jövő nemzedékeinek

Orbán Balázs rámutatott: Minél több fiatal sajátítja el ezt a szemléletet, annál erősebb és sikeresebb lesz Magyarország jövője. Ez a fajta vezetői gondolkodás az, amely nemcsak a jelen problémáira reagál, hanem képes jövőt építeni és új irányt mutatni a közösségének.

 

