Rendkívüli

Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

Ukrajna

Orbán Balázs: Az ukrán érdek hazai szócsöve tagad, de bizonyíték van mindenre

Orbán Balázs Facebook-posztban reagált az ukrán érdek hazai szócsövének a tagadásaira. A politikus szerint Ruszin-Szendiék tagadják, hogy „Slava Ukraini”-val zárták a NATO-ban elhangzott beszédeiket, hogy ukrán katonai kapcsolataikkal hencegtek, és hogy a sorkötelezettség visszaállítását Ukrajna segítése indokolná. Orbán Balázs hangsúlyozta: mindenre bizonyíték van, ezért az érintetteket a magyar nemzetbiztonság közelébe sem szabad engedni.
UkrajnabizonyítékOrbán Balázs

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett posztjában élesen bírálta az ukrán érdek hazai képviselőit. A politikus szerint a szócső most mentegetőzik, tagadja a NATO-ban elhangzott „Slava Ukraini”-s zárásokat, az ukrán katonai kapcsolataival való hencegést, valamint azt, hogy a sorkötelezettséget Ukrajna támogatása érdekében vezetnék vissza Magyarországon.

Budapest, 2025. szeptember 19. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) központi tanévnyitó ünnepségén Budapesten 2025. szeptember 19-én. MTI/Bodnár Boglárka
Orbán Balázs. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Orbán Balázs: bizonyíték van mindenre

A posztban Orbán Balázs kiemelte: a szócső minden állítására bizonyíték áll rendelkezésre.

Csak egy baj van: mindenre van bizonyíték”

– írta a politikus.

Ez egyértelmű üzenet volt arra, hogy szerinte a tagadás nem hiteles, és a hazai közvélemény számára is világos a helyzet.

Nemzetbiztonsági figyelmeztetés

A politikus hangsúlyozta, hogy az érintetteket a magyar nemzetbiztonság közelébe sem szabad engedni. Orbán Balázs szerint az ország biztonságát elsődlegesen kell szem előtt tartani, és minden olyan külső befolyás ellen védekezni kell, amely a nemzeti érdekekkel ellentétes.

Üzenet a nyilvánosságnak

A poszt egyértelműen figyelmeztetésként is értelmezhető: a magyar társadalmat és a politikai vezetést egyaránt óvja az esetleges külső befolyásoktól.
 

 

