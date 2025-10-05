Orbán Balázs: Az ukrán érdek hazai szócsöve tagad, de bizonyíték van mindenre

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett posztjában élesen bírálta az ukrán érdek hazai képviselőit. A politikus szerint a szócső most mentegetőzik, tagadja a NATO-ban elhangzott „Slava Ukraini”-s zárásokat, az ukrán katonai kapcsolataival való hencegést, valamint azt, hogy a sorkötelezettséget Ukrajna támogatása érdekében vezetnék vissza Magyarországon.
A posztban Orbán Balázs kiemelte: a szócső minden állítására bizonyíték áll rendelkezésre.
Csak egy baj van: mindenre van bizonyíték”
– írta a politikus.
Ez egyértelmű üzenet volt arra, hogy szerinte a tagadás nem hiteles, és a hazai közvélemény számára is világos a helyzet.
A politikus hangsúlyozta, hogy az érintetteket a magyar nemzetbiztonság közelébe sem szabad engedni. Orbán Balázs szerint az ország biztonságát elsődlegesen kell szem előtt tartani, és minden olyan külső befolyás ellen védekezni kell, amely a nemzeti érdekekkel ellentétes.
A poszt egyértelműen figyelmeztetésként is értelmezhető: a magyar társadalmat és a politikai vezetést egyaránt óvja az esetleges külső befolyásoktól.