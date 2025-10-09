A vak is látja, hogy mire készül a Tisza!

Mint írta: Kármán András egy bankár. Mindig is az volt.

„Az a legnagyobb nézeteltérése a mostani kormánnyal, hogy mi be akartuk vonni a bankokat a közteherviselésbe és bevezettük a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet. Ezért lett kitéve a szűre. Hova ment egyből? Egy bankba. Amelyik folyamatosan követeli azóta is a bankok terhének csökkentését.

A Napnál is világosabb, hogy egy ilyen gazdasági főember ki akarja vezetni a bankadót. Az így kieső bevételt viszont valamiből pótolni kell majd. Honnan? A dolgozó emberek, a családok, a vállalkozások zsebéből. Adóemeléssel.

Kármánnal és a Tisza Párttal visszatérne a neoliberális recept, semmi teher a bankokon, minden a családokon.

Erre készülnek, ezt most már a vak is látja. Minden más csak porhintés. »Választást kell nyerni, utána mindent lehet.« Az emberek kétharmada átlát a Tisza szándékain. Köszönik, de nem kérnek belőle! Április után lehet visszamenni bankárkodni.”